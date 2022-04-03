Минобороны: Киев цинично сорвал гуманитарные инициативы Эрдогана, Шольца и Макрона

Ни одна гуманитарная колонна с западного направления не смогла попасть в Мариуполь Фото: Дмитрий СТЕШИН

Уже очевидно, что киевские власти больше не контролируют разношерстные националистические подразделения, которые разбросаны по всей Украины. Если бы сейчас венгерские войска заняли Ужгород, а польские разместились во Львове, то в Киеве бы это вряд ли бы заметили. Там все внимание обращено на маневры российских войск.

В Киеве переполох: по каналам показывают двух братьев- боксеров Кличко. Они там популяризируют фейковые ролики про трупы мирных граждан в Буче. Кроме них больше никто в эту грубую фальшивку не поверил. А они не просто поверили, а еще заставили прослезились в эфире у Гордона. Вот бы собрать всех этих сентиментальных киевлян и отправить в какой-нибудь подвал мариупольской школы. Хотя бы к трупу той девушки, которой националисты из подразделения "Азов" отрезали руки и вырезали ножом свастику на животе. Оставить рядом с ней на сутки, чтобы прозрели.

Вот и начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев говорит, что киевские власти не способны контролировать своих военнослужащих и чиновников. В Мариуполе они ни разу не выполнили взятые обязательства по эвакуации граждан, и ни одна гуманитарная колонна с западного направления так и не смогла зайти в Мариуполь.

Даже после того, как об этом их попросили главы ряда иностранных государств.

Напомним, по личным просьбам к Президенту России Владимиру Владимировичу Путину президента Франции и федерального канцлера Германии с 31 марта 2022 года ежедневно, а также по просьбе президента Турецкой Республики 3 апреля 2022 г. российской стороной создавались все необходимые условия по обеспечению безопасности гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей и иностранных граждан из Мариуполя в Бердянск, далее наземным транспортом в Республику Крым или Запорожье (на подконтрольные киевским властям территории), а также морским транспортом по избранным направлениям.

- К сожалению, хорошо организованные и подготовленные гуманитарные операции по спасению мариупольцев и иностранных граждан были цинично сорваны украинской стороной: участок маршрута, прилегающий к городу Мариуполю, неоднократно подвергался интенсивному огневому воздействию подразделений ВСУ и националистических батальонов, в том числе из минометов и крупнокалиберного стрелкового оружия. В результате этого, гуманитарная колонна в сопровождении представителей Международного Комитета Красного Креста в течение двух суток находилась в районах сбора (г. Бердянск, пгт Мангуш) в постоянном ожидании фактического прекращения огня со стороны националистов и подтверждения киевскими властями введения «режима тишины», который ими до настоящего времени так и не был обеспечен, - пояснил Мизинцев.

Генерал-полковник подчеркнул, что полностью поддержанные Россией гуманитарные инициативы, предпринятые руководством Франции, Германии и Турции, официальным Киевом были просто цинично проигнорированы.

Сегодня успех гуманитарной операции в Мариуполе еще пока зависит от украинской стороны. Эвакуация станет возможной, когда прекратятся постоянные обстрелы заявленных гуманитарных коридоров. Российские войска, подразделения ЛНР и ДПР свои обязательства по соблюдению "режима тишины" соблюдает даже на заявленных украинской стороной, маршрутах. Россия приветствует и оперативно реагирует на все позитивные гуманитарные инициативы, поступающие от иностранных государств и международных организаций.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Российская Федерация исключительно из гуманных целей, по инициативе турецкой стороны, с 06:00 4 апреля 2022 г. вновь открывает гуманитарный коридор для спасения иностранных граждан и мирных жителей из Мариуполя, а также готова обеспечить заход судов, задействованных в эвакуации в порт Бердянск и выход из него с соблюдением норм международного морского права.

Ежедневно с 10:00 (мск) Вооруженные Силы России открывают гуманитарные коридоры на харьковском

и мариупольском направлениях. В постоянной готовности к приему беженцев содержится достаточное количество пунктов пропуска на территории Российской Федерации и Республики Беларусь, при необходимости мы готовы в кратчайшие сроки развернуть работу дополнительных гуманитарных коридоров на любых направлениях и обеспечить безопасную эвакуацию мирных жителей и иностранных граждан.

Украинской стороной на текущие сутки заявлено семь коридоров на запорожском и донецком направлениях, из них, по-прежнему, ни одного – в сторону Российской Федерации.

Вооруженные Силы России ежедневно с 08:00 до 19:00 (мск) открывают морской гуманитарный коридор, представляющий собой безопасную полосу движения в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 80 и шириной 3 морских мили.

Информация о порядке функционирования морского гуманитарного коридора транслируется круглосуточно (каждые 15 минут) по УКВ-радиосвязи на 14 и 16 международных каналах на английском и русском языках.

В очередной раз предупреждаем все международное сообщество о наличии угрозы дрейфа сорванных с якоря украинских мин вдоль побережья причерноморских государств.

Национальный центр управления обороной России акцентирует внимание Международного Комитета Красного Креста, ОБСЕ, Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и других международных организаций на бесчеловечную, преступную политику официального Киева в отношении граждан и циничные нарушения международного гуманитарного права.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- Несмотря на все трудности и препятствия, создаваемые Киевом, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, а также Международного Комитета Красного Креста из Донецкой и Луганской народных республик, а также опасных районов Украины эвакуированы в Россию 27 893 человека, из них – 5 535 детей, а всего с начала специальной военной операции – уже 585 458 человек, из которых 117 405 – дети.

- Государственную границу Российской Федерации пересекли 72 995 ед. личного автотранспорта, из них за сутки – 3 628 ед.

- Из Мариуполя через гуманитарный коридор в восточном направлении, без какого-либо участия украинской стороны, от беспредела, устроенного националистами, удалось спасти уже 123 686 человек, в том числе за истекшие сутки – 1 939.

- Только за прошедшие сутки в Россию поступило 1 236 обращений о помощи, а всего в базе данных их уже 2 735 935 из 2 124 населенных пунктов Украины.

- Украинские националисты продолжают удерживать в заложниках в качестве «живого щита» 6 546 иностранных граждан из 19 государств.

- Кроме того, в украинских портах продолжают оставаться заблокированными 67 иностранных судов. Созданные официальным Киевом в своих внутренних водах и территориальном море угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам безопасно выйти в открытое море.

- В субъектах Российской Федерации продолжают штатно функционировать более 9,5 тыс. пунктов временного размещения, где с прибывшими беженцами проводится индивидуальная работа и оказывается помощь в решении самых различных вопросов.

- На пунктах сбора подготовлено свыше 22,5 тыс. тонн продуктов питания, лекарственных препаратов и предметов первой необходимости.

- Начиная с 2 марта, Российской Федерацией на Украину уже доставлено 7 842,3 тонны гуманитарных грузов, проведено 739 гуманитарных акций, в том числе за истекшие сутки – шесть в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 353 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания и лекарственных препаратов.

- 3 апреля 2022 г. проводится 15 гуманитарных акций в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых населению передаются 330 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания.

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