Свечку держала: вдова Николая Караченцова рассказала об унижении

Актриса Людмила Поргина. Фото: Дмитрий Лифанцев

Вдова Николая Караченцова после многолетнего перерыва вышла на сцену родного театра "Ленком". Правда, столь значимое событие обернулось для Людмилы Поргиной унижением.

Вдова Николая Караченцова последние десятилетия посвятила себя тяжелобольному мужу. После страшной аварии, в которую попал талантливый актер в 2005 году, Людмила Поргина ушла из театра "Ленком" и была подле любимого супруга.

Когда Николая Петровича не стало, пенсионерка заскучала и стала проситься на сцену. Единственное, о чем она мечтала, - блистать в театре. "Я хочу выйти на сцену. Я сыграла много ролей. Чем я хуже других актеров или актрис? Я много дала театру. Почему я не могу выйти на сцену сейчас? Почему? Почему не могу передать опыт молодым актерам и чему-то их научить? Творческого будущего у меня нет. Потому что театр меня ничем не задействует и никак не использует", - сокрушалась знаменитость.

Некоторое время назад ее желание осуществилось. Поргина получила заветную роль в спектакле "Юнона и Авось". По словам Людмилы Андреевны, она должна была ходить со свечой в глубине сцены. Сие действо длилось не более одной минуты.

А ведь при жизни мужа она в том же спектакле выходила с иконой. Именно на ее светлый лик молился Караченцов в роли Николая Резанова. Тогда у Поргиной тоже не было слов, но на сцене она пребывала дольше, чем теперь.

По признанию знаменитости, она не ожидала таких унижений, которым ее подвергли в родном театре. "Думала, я помру. Взяла свечку и думаю, наверно, от такого унижения сейчас сердце разорвется. Я выхожу со свечой, ровно одну минуту иду. Прохожу по заднику, и роль закончилась. Это было, конечно, унизительно. Это даже не роль. Заслуженную артистку позвали, жену народного артиста, который создал этот спектакль", - возмущалась вдова в эфире шоу "Ты не поверишь!" на канале НТВ.

Отметим, еще некоторое время назад артистка получала от "Ленкома" 250 тысяч рублей. Поргина тратила эти деньги на лечение Караченцова. Когда народный артист скончался, руководство продолжило помогать его вдове. В общей сложности театр щедро поддерживал семью 13 лет, но не так давно ситуация изменилась. В итоге сейчас ей платят около 50 тысяч рублей.