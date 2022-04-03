На Украине в Instagram* начали продавать футболки с лозунгом "KILL THE RUSSIAN"

Один из украинских брендов наладил выпуск футболок с принтом KILL THE RUSSIAN. Фото: СОЦСЕТИ

Фейк с якобы "расправой русских над мирным населением Бучи" прорвал "плотину", которая еще хоть как-то сдерживала истинную сущность украинских нацистов. Истерические причитания, напоминавшие недавние стенания про "российский авиаудар по роддому в Мариуполе", который, как уже доказано, был чистейшей воды украинской постановкой, вспыхнули с невиданной до того силой.

Мэр Днепропетровска Борис "авешатьихбудемпотом" Филатов разразился призывом убивать всех русских во всем мире, до кого дотянется рука украинских патриотов.

- Пришло время холодной ярости. Теперь у нас есть полное моральное право спокойно и с совершенно незамутненным разумом убивать этих нелюдей (россиян) уже по всему миру, неограниченное количество времени и в максимально больших количествах, - призвал он. – Методично и без лишнего героизма.

Хотя, казалось бы, какой героизм в том, чтобы убить безоружного и беззащитного? Но это в логике нормального человека. А в логике бандеровцев это и есть их истинный героизм. В соцсетях сейчас сотни и тысячи таких и им подобных призывов.

Нашлись и те, кто решил по быстрому срубить на этом хайпе побольше гривен. Один из украинских брендов наладил выпуск футболок с принтом, на котором бандитского вида мужчина в лыжной шапочке держит в одной руке окровавленный нож, а в другой отрезанную человеческую голову. И все это сопровождается надписью-призывом: KILL THE RUSSIAN.

"Футболки " KILL THE RUSSIAN"

Военнослужащие и гражданские деятели уже пополнили свой гардероб ими.

Раньше это был экстремизм, а теперь адекватная позиция.

Заказать можно в двух цветах: черный и белый.

Цена 400 гривен"

Военнослужащие и гражданские деятели уже пополнили свой гардероб этими футболками. Фото: СОЦСЕТИ

Такое вот непритязательное объявление вывесили.

Нет, в бандеровских способностях украинцев я как-то ни разу не сомневался. Немного смущает маленькое обстоятельство. Это пост с иллюстрацией в соцсети Instagram*.

Помните, кому принадлежит эта соцсеть? Помните, как еще совсем недавно после призывов к насилию над русскими оправдывался и обещал Цукерберг?

Если нет, я напомню: "Facebook* и Instagram* не потерпят русофобии и любой дискриминации россиян". Угу.

Видим. Подтверждаем.

С украинскими нацистами все понятно. Понятно и с Западом.

Нет, иногда им становится, если не стыдно, то неловко. Буквально вчера, американский телеканал вырезал ответ Зеленского на вопрос журналиста о нацистском характере "Азова". Зеленский тогда посоветовал не обращать на это внимание. Мол, "они такие какие они есть".

Зря вырезали, кстати.

Потому что они все именно такие, какие они есть. И им не стоит закутываться в фату из марли. Нутро все равно вылезает. И у украинцев, и у "цивилизованных" западных "общечеловеков"

И это лучшее объяснение.

*Деятельность компании Meta, в которую входят Facebook и Instagram, признана экстремистской и запрещена на территории России

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