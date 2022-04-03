Пашинян прилетит в Москву после переговоров в Брюсселе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В конце будущей недели премьер-министр Армении Никол Пашинян должен прилететь в Москву. Визит носит статус рабочего и его повестка не разглашается, что дает массу вариантов. Но несомненно, что обсуждаться будут вопросы очень важные, в частности, ситуация в Нагорном Карабахе и возня, которую в связи с ней раскрутили вокруг российских миротворцев.

Примечательно, что первоначально, как говорили осведомленные источники, поездка Пашиняна планировалась на более раннюю дату, приуроченную к 30-летию установления дипломатических отношений между РФ и РА, но в тот день лидеры наших стран ограничились поздравлениями по телефону. Зато теперь Никол Воваевич прилетит в гости к Путину лишь после того, как проведет в Брюсселе переговоры с президентом Азербайджана Алиевым. В Брюсселе. И в Москве будет уже вооруженный новыми знаниями с расчетом на то, что у него появятся дополнительные козыри или хотя бы аргументы для торга с Россией.

Можно и, безусловно, стоит отметить, что все попытки Вашингтона добиться от Еревана внятной и четкой антироссийской позиции в связи с ситуацией на Украине пока потерпели полный провал. Наоборот, Армения. По крайней мере, внешне поддерживает российскую позицию и разделяет подходы Москвы к решению проблем с радикальным национализмом.

Чему, кстати, в последнее время поспособствовало и поведение самой Украины. Особенно после того, как глава СНБО Украины Данилов попросил "сторонников" Киева "открыть "второй фронт" против России. Причем, если Кишиневу предлагали развязать действия против Тирасполя, а Грузии – против Цхинвала и Сухума (что еще хоть как-то можно бы объяснить тем, что Грузия и Молдавия утратили свои бывшие территории, пусть и по собственной вине), то предложение Азербайджану развязать войну против армян в эту канву никак не ложилось, если бы не одно "но". По отношению к Приднестровью, Южной Осетии и Армении именно Москва является гарантом их спокойной жизни. А Армении Россия гарантирует и полностью государственный суверенитет. По замыслу украинских стратегов, три, как минимум, одновременных костра в "горячих точках" должны были ослабить Москву и принудить ее отказаться от спецоперации на Украине. Судьбы же армянского, приднестровского, осетинского и абхазского населения их совершенно не волновали.

На этом фоне сокращение торговых операций с Украиной вряд ли станет проблемой для экономики Армении, тем боле, что сотрудничество с украинскими поставщиками практически по всей линейке может быть заменено российским экспортом и релокациями компаний из РФ. Благо, что на фоне сотрудничества Армении с Россией связи с Украиной выглядят, по меньшей мере, бледно. Так, к примеру, на российские вложения приходится 40% всех иностранных инвестиций в Армению, а инвестиции России в Армению составляют 2,2 млрд. долларов США. Даже если те трудности, что связаны с ситуацией на Украине и носят временный характер, не будут устранены в ближайшем обозримом будущем, они все равно нивелируются как в рамках ЕАЭС, так и за счет двусторонней российско-армянской кооперации.

У российско-армянского сотрудничества, кроме внешних противников, есть и внутренние оппоненты. Это многочисленные НПО, сидящие на западных грантах, для которых Армения и по сию пору остается настоящим раем. Под видом борьбы за демократию и против коррупции эти структуры формируют лояльные Западу группы населения, навязывают населению западные "цивилизационные ценности, пытаются установит контроль над местными органами власти, чтобы в случае наступления "часа Ч" иметь "задел" для смены власти. И одно из главных направлений их деятельности – дискредитация российско-армянских отношений.

О чем бы Пашинян не договорился с Алиевым в Брюсселе, он не может не понимать, что реальное развитие Армении может обеспечить только выполнение трехсторонних договоренностей России, Армении и Азербайджана по нагорному Карабаху, соблюдение режима прекращения огня и восстановление транспортно-логистических связей на Южном Кавказе. И гарантом этого является не только Россия, но и ОДКБ, которая продемонстрировала свою эффективность в январе в Казахстане. Кстати, во время председательства Армении в Организации.

- Население Арцаха вернулось на Родину после 44-дневной войны веря не в Пашиняна или, прости Господи, «в эпоху мира», а в то, что их защитят миротворцы. Не будет российского военного присутствия в НКР – не будет там и армян, если же армяне покинут Арцах, то и легитимные основания присутствия российских военных в регионе будут исчерпаны. Это та ситуация, где обе стороны заинтересованы друг в друге, и чтобы армяне продолжали оставаться в Карабахе нужны чёткие и однозначные посылы от российской стороны, - буквально на днях заявил известный армянский политолог Бениамин Матевосян и уточнил, что это может быть только двусторонним движением. –Но Россия сделает это не в результате огульной критики работы миротворцев, а в тот момент, когда в лице властей Республики Армения Москва будет видеть здесь предсказуемого и надёжного партнёра. Но если только ждать этого, то может быть потом уже будет поздно, и в Карабахе просто некому будет «дарить мир».

Готов ли к этому Никол Пашинян во главе Армении?