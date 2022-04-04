Военная спецоперация на Украине 4 апреля 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Александр КОЦ

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин выступил с речью, заявив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Как подчеркнул российский лидер, в планы Москвы не входит оккупация Украины, однако Россия намерена провести демилитаризацию Незалежной. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 4 апреля 2022 года

Министерство обороны РФ заявило, что утром в воскресенье, 4 апреля, ракетами морского и воздушного базирования был уничтожен нефтеперерабатывающий завод, а также три хранилища горюче-смазочных материалов в районе Одессы.

Свыше 13 тысяч беженцев из ЛНР и ДНР пересекли границу с Россией за последние сутки, сообщили в Погрануправлении ФСБ РФ по Ростовской области.

Жители Одессы отказались поддерживать бандеровские марши против России. В соцсетях распространились кадры "многотысячного" шествия в городе на юго-западе Украины.

Зеленский заявил, что США до сих пор не предоставили Украине гарантии безопасности.

Киев признателен администрации Байдена за поддержку со стороны обеих партий, отметил украинский лидер.

Россия запросила заседания Совбеза ООН 4 апреля 2022 из-за ситуации в Буче. Москва намерена вывести зарвавшихся украинских провокаторов и их западных покровителей на чистую воду.

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

3 апреля:

23:54 Дмитрий Медведев порассуждал о патриотизме: "У предателя всегда одно лицо". Зампред Совбеза России Медведев призвал научиться отличать лица предателей родины

23:20 Рогозин заявил, что Роскосмос не будет сотрудничать со странами, которые поставляют Киеву оружие. В Роскосмосе отметили, что совместные проекты со странами Запада остановлены по морально-этическим причинам

23:10 Сдавшиеся бойцы ВСУ рассказали, как командование ставило людей против танков. Солдаты также подтвердили, что с ними хорошо обращаются и не бьют, а также передал привет жене, сыну и матери

22:29 Зеленский считает, что Россия и Украина близки к договоренностям. Киев примет безъядерный, внеблоковый и нейтральный статус, но в то же время будет членом ЕС, уточнил политик

22:20 Минобороны России заявило об уничтожении стоянки авиатехники и топливных хранилищ на Украине. С этих хранилищ осуществлялись поставки топлива для подразделений ВСУ на николаевском и донецком направлениях

22:14 Россия запросила заседания Совбеза ООН 4 апреля 2022 из-за ситуации в Буче. Москва намерена вывести зарвавшихся украинских провокаторов и их западных покровителей на чистую воду, заявил заместитель Василия Небензи