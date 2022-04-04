Последняя роль Евгении Брик: Ой-йо, «Никто не узнает»!

Долгие годы все было хорошо, а потом - раз! - и плохо (Кирилл Сафонов и Евгения Брик). Фото: Первый канал

Режиссер Алена Званцова, когда-то снявшая отличную «Частицу Вселенной», пробует скрестить фабулу среднестатистического мыла для прайм-тайма с качественной драматургией о смыслах жизни. В сериале нестандартный для сериала большого канала актерский состав. Если Кириллу Сафонову любая мелодрама радуется, да и Евгения Брик в ней всегда была уместна (увы, это последняя роль скоропостижно скончавшейся от онкологического заболевания актрисы), то Виктория Исакова и Яна Сексте - это уже сигнал, что не все тут так просто. А уж режиссер Юрий Быков («Дурак», «Метод-1») в одной из главных ролей - и вовсе смелый эксперимент.

Итак, несколько давних друзей лет около сорока, достигшие успеха в жизни, все как один смутно маются если не одним, так другим. Недоучившийся во ВГИКе ресторатор Митя (Юрий Быков) больше не может не замечать, что жена-актриса Ника (Виктория Исакова), которую он взял с двумя детьми, его не любит, а воспринимает как удобную вещь. Музыкант Герман (Олег Ягодин) устал от всего настолько, что готов уйти в монастырь, а пока молча созерцает опостылевший мир. Юле (Яна Сексте) кажется, что ее жизнь сложилась не с тем и не так, что заставляет ее отыгрываться на дочери-подростке (Арина Алтынова), подталкивая ее к краю крыш, - ее муж по прозвищу Хрюндель (Александр Робак) бодр и весел, но тоже до поры.

Наконец, крупный чиновник московской мэрии Игорь (Кирилл Сафонов) узнает, что жить ему осталось года три - сердце, но он не рассказывает об этом жене Даше (Евгения Брик), а лишь предлагает ей срочно завести ребенка, мотивируя это тем, что бабий фертильный век короток.

У пары нет детей по причине бесплодия Игоря, и он предлагает ЭКО с использованием генетического материала кого-то из их друзей - люди они успешные, проверенные, а то в этом банке спермы подсунут невесть что. Главное, чтобы Даша сама с донором договорилась, а Игорю не говорила.

Это самое слабое место в сценарии (Званцова сама его и написала), низвергающее задумку до уровня сериалов нижайшего пошиба, но зато обеспечивающее резкое развитие сюжета. Игорь вроде рад, что его план работает, но между ним и женой уже поселилась недосказанность, способная разрушить все - и не только в их отношениях.

«Никто не узнает» - драма про кризис среднего возраста, балансирующая на краю пропасти тривиальности. От падения в эту пропасть ее удерживает жизненность горьких дум персонажей - а кто в том же возрасте не задумывался о том же; и стареть никому, конечно, не хочется, а придется; а еще убедительность актерского ансамбля. И неудивительно: каждому актеру есть что сказать обо всем об этом и без режиссерских наставлений.

Рабочее название проекта - «Дети» - намекает, что дети тут - взрослые, способные повзрослеть в полной мере только после осознания конечности существования. Грядущие выводы хрустальной слезой сверкают уже по итогам первой серии: во-первых, врать не стоит ни самому себе, ни тем более близким. А во-вторых, куда без «когда меня не станет, я буду петь голосами моих детей», как пел Баста со товарищи в распираемой банальностями, но такой душевной песне.

Первый канал.

«Никто не узнает».

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