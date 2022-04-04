Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края: У нас и работа есть, и земли достаточно, приглашаем!

Михаил Дегтярев, возглавив край, проехал его из конца в конец, изучая ситуацию и на авиазаводах, и на фермах. Дело обязывает. Фото: Правительство Хабаровского края

В откровенной беседе он рассказал нам о здоровье Владимира Жириновского, сколько беженцев c Украины готов принять его регион, если понадобится, и как хабаровчане справляются с санкциями Запада.

ПОКА БЕЖЕНЦЕВ ТОЛЬКО 20

- Вся страна переживает события на Украине. Хабаровский край очень неравнодушный регион. Вы как-то сказали: «У нас 20 тысяч вакансий, мы готовы принять беженцев».

- Есть постановление правительства по распределению потенциальных беженцев. Для Хабаровского края зафиксированы всего 740 мест. Приехали пока только 20. Россия большая, а мы один из самых дальних регионов. А про 20 тысяч вакансий я сказал специально - чтобы и вынужденные переселенцы знали, что работа есть, и местные не волновались. Принять можем всех и обеспечить работой.

- Дальний Восток всегда был близок украинцам. В Амурской области есть Новокиевский Увал. Есть река Киевка, Черниговка. Но цифра 20 как-то ошарашивает.

- Это данные нашей миграционной службы МВД. Приглашаем.

- В 2014-м к вам много беженцев приехало. Все ли остались?

- Тогда из Донбасса приехали 1340 человек. Осталась тысяча. Все нашли работу: авиационный завод, судостроительный завод в Комсомольске-на-Амуре, предприятия угольной промышленности, шахты. Это высококвалифицированные люди, они все прижились.

- Что в крае говорят о спецоперации?

- Что нам надо сплотиться вокруг президента, поддержать Вооруженные силы. Там наши бойцы сегодня - из Хабаровского края в том числе. Мы им регулярно отправляем продукты, средства первой необходимости. Для жителей освобожденных районов гуманитарную помощь - 10 тонн отправили, еще 10 уже собрали.

Дегтярёв и Гамов. Хабаровск. Фото: "КП" Архив

МЫ И ВИНОГРАД ВЫРАЩИВАЕМ

- Про 20 тысяч вакансий - это в каких сферах?

- И машиностроение, и горнорудное дело, и сфера услуг, сельское хозяйство. У нас сельское хозяйство идет сейчас в рост - есть субсидии, селяне готовы, вводим в оборот новые гектары. К 2026 году в полтора раза увеличим количество земель - отвоюем у рек.

- Будете строить плотины?

- Восстанавливать советскую систему мелиорации. У нас из 130 систем бесхозных было 125. Они заросли, поля превратились в топи. Мы практически все поставили на учет, по нескольким десяткам уже решили, кто их будет восстанавливать.

- Многие думают, что в Хабаровске сельское хозяйство - это что-то вроде оленеводства. А там помидоры, кукуруза, подсолнухи…

- А какие у нас сады! Наши селекционеры вывели морозостойкие сорта, приспособленные к климату. Есть великолепный сорт абрикосов, новый сорт пшеницы. И даже в Советской Гавани растет виноград. На берегу моря.

На этой картине ладони Михаила и Галины Дегтяревых и четверых их сыновей Фото: Александр ГАМОВ

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - ПРИОРИТЕТ

- На примере Хабаровска вы ощущаете, как переориентируются экономические интересы на Дальний Восток?

- Пока главный сдерживающий фактор - провозная способность железных дорог. Президент начал модернизацию Восточного полигона РЖД. Это и второй путь БАМа, и полная электрификация. Плюс новый уникальный проект - Тихоокеанская железная дорога с месторождения Эльга в Якутии на берег Охотского моря. Все на частные деньги. В этом году уже «заходят в воду» - будет построен угольный порт на 30 млн тонн.

- А что у вас с зарплатами?

- Задолженность есть, но контролируемая, невысокая. В основном на муниципальных предприятиях. А крупный бизнес свои коллективы держит, у них все вовремя.

- Пока вы были временно исполняющим обязанности, потом избранным губернатором, глава государства четыре раза с вами встречался. Почему такое внимание к Дегтяреву?

- Это не про Дегтярева, а про Дальний Восток. Владимир Владимирович его развитию всегда уделял максимум внимания. И всех ориентировал, что это приоритет. Некоторые предприниматели это поняли и сейчас будут снимать хорошую прибыль и пенку с торговли со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе с Китаем, разрабатывать месторождения, строить порты.

Та самая картина Фото: Александр ГАМОВ

С КИТАЕМ НАДО ТОРГОВАТЬ С УМОМ

- Вы, как глава пограничного с Китаем края, чувствуете, что меняется с той стороны по отношению к нам?

- Из-за коронавируса торговля и переходы были приостановлены с 2020 года. Но мы обратились к китайской стороне и в наши органы, ответственные за границу, чтобы открыть погранпереходы, активизировать работы. Обосновали грузовую базу - меньше миллиона тонн грузов в год на первом этапе не будет. Есть и китайские компании, которые работают у нас, и в Приморье, и вообще на Дальнем Востоке. Товаров много.

- Новые газопроводы?

- Проектируются. Из Якутии - на берег Охотского моря. Там собирались строить химзавод высокого класса опасности, прямо на берегу заповедного места. Но этот проект местные жители снесли на референдуме. А другому проекту мы дали зеленый свет - это СПГ, производство сжиженного природного газа. По сути, просто холодильник - то есть никаких проблем с экологией. Да еще и газифицируем местных жителей. Еще один проект есть - его американская Exxon анонсировала, но он заморожен из-за этих санкций. И второй, который у нас на паузе, - Кinross, канадская компания - разработка месторождения «Чульбаткан» (золото, серебро).

- А что делать с народными фобиями «а потом китайцы нам», и дальше варианты - скупят, завоюют?..

- Надо же с умом все делать. Мы сегодня экспортируем стройматериалы, морепродукты, пиломатериалы. А вот круглый лес - все, хватит. И правильно президент ввел запрет с этого года. Было много спекуляций, угроз, но ничего. Мы сегодня видим существенный приток инвестиций в лесопереработку.

- То есть жизнь заставила…

- Сразу побежали вкладываться. Доски, мебель, пеллеты из отходов.

- Что нового с затеей соединить Сахалин и материк?

- Пока мы не расширим провозную способность Восточного полигона РЖД - это где-то 2026 год, - к другому снаряду не подойдем. Деньги все-таки, рабочая сила. А потом - не вижу никаких препятствий. Сделаем уже Сахалин полуостровом.

Губернатор дома. Фото: Александр ГАМОВ

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ КРЫЛЬЯ

- То есть в целом все стабильно на рынке труда?

- А наши предприятия от импорта практически не зависят. Комсомольский гражданский авиационный завод - это Superjet. В этом году он выпустит 19 машин. Пока они летают на французских моторах Snecma, но как только наш отечественный двигатель ПД-8 встанет на крыло - будем спокойно выпускать 20 импортозамещенных машин в год. Думаю, это будет в 2024 году.

- Много разговоров среди населения идет, что «самолеты встанут на прикол, как мы будем в Хабаровск добираться? На поезде ездить?»

- Сегодня по три рейса в день делают «Аэрофлот» и «Россия». Большие самолеты - Boeing-777, Airbus А330. Сократились зарубежные полеты, поэтому авиакомпании будут использовать и освободившийся парк на нашем направлении, и запчасти с простаивающих самолетов. Ничего страшного, это временная мера.

А потом будет готов Ил-96-400. По нему работы не останавливались в Воронеже. Дальность полета - такая же, технические характеристики примерно такие же. Думаю, что Минпромторг и «Ростехнологии», в который входит «ОАК», справится. А вообще на 96-м летает глава государства.

- А дальневосточная авиакомпания? Санкции на нее сильно повлияют?

- Она действует. Летает на парке «Авроры» и самолетах всех входящих в ее состав компаний. Новых маршрутов введено несколько десятков. Часть из них - впервые с советских времен.

Мы и наши «Хабаровские авиалинии» развиваем. Это и L-410, который на Урале производится, и наши вертолеты Ми-8, и самолеты Ан-24. Наш план развития построен на отечественной технике.

- А что с маленькими самолетами?

- «Байкалы». Мы уже с Минпромторгом и с Минвостокразвития договорились, что сборка будет у нас, в Комсомольске-на-Амуре.

- «Байкал» - это модифицированный Ан-2?

- Похож, но это совершенно новая машина с турбовинтовым мотором. Будем производить у нас в Комсомольске. По графику где-то в конце 2024 года должны собрать первые экземпляры. В этом году планируем начать сборку корпусов. Завод построим с нуля.

В ПОЕЗДКИ - В САПОГАХ

Михаил с женой Галиной растит четверых сыновей спортсменами и активными людьми по жизни. Фото: Личный архив

- Почему ваши коллеги живут в основном за счет государства - в служебных квартирах, а вы - за личные деньги?

- Это мой жест был. Меня назначил президент, у нас с женой никогда не было своего жилья, но были накопления. В Москве было служебное жилье как у депутата Госдумы. На родине мы всегда у родителей кантовались. А это первое - это мой жест, что я надолго на Дальнем Востоке. Я хочу здесь жить, мне тут нравится. Купили в ипотеку, живем в этой квартире.

- Ваша супруга Галина стала телеведущей. Как у нее успехи?

- Программа называется «Культурный код» - про театры, наших писателей, артистов… Для нее это как хобби, общественная работа. Мне нравится, смотрю с удовольствием. Недавно она отметила 20-й выпуск.

- Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Дегтярев две трети рабочего времени проводил в поездках. Была история: вы приехали в район, а там мост неисправный. Жених с невестой пошли по нему, а невеста упала в речку.

- В ледяную воду. Чудом не утонули!

- Дегтярев забрал платье, вычистил там его, выстирал за свои средства. И вернул.

- Было такое. Верхнебуреинский район.

- Поездкам все так же много времени уделяете?

- Дома-то я практически не живу. Но все равно поездок по региону стало меньше. Это объективные причины. Мы практикуем теперь не просто «приехал губернатор, тут со всеми поговорил, повстречался, улетел». Теперь у нас выездные заседания правительства, и прием министрами без записи где-нибудь в ДК. Едем все - от минЖКХ до минобразования и минтранса. Сначала с людьми общаемся, потом уже проводим выездное заседание правительства. Но так как целое правительство ездит, это планируется заранее.

- Они все в сапогах, как губернатор?

- Зависит от времени года. Сапоги берем, потому что ходим и в поля, и по местам, которые не хотят местные руководители показывать. А надо бы их посмотреть, поправить.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Жириновский жив и идет на поправку

- Когда Жириновский вас характеризовал, он говорил: «Дегтярев - отец четверых сыновей и мастер спорта по фехтованию». Недавно вы открыли Всероссийские старты юных борцов и юных пловцов. А почему не фехтование?

- Этот кубок проводится уже шесть лет. Мы его крепко поддержали. Раньше была тысяча-полторы, в этом году три тысячи участников. Появилась база - краевой Дворец единоборств. Почему нет фехтования? Все зависит от тренеров и наличия школ, спортсменов. С фехтованием на Дальнем Востоке не очень. Но секцию открыли, ребятишки пошли. У меня второй сын там пробные тренировки проводил. А так мои дети занимаются карате.

- Вы в Ульяновске открыли мемориальную доску своему деду, строившему Ленинский мемориал.

- Да весь город… Он, кстати, и «Авиастар» строил - авиазавод.

- Жириновский вам замечаний не делал?

- Да он постоянно делает замечания.

- Расскажите о здоровье лидера.

- Стали актуальными его пророчества. Народ, наконец, понял, что Жириновский - это пророк в своем отечестве. Так моя первая книжка о нем называется. Что касается здоровья: он жив, идет на поправку, и пока он выздоравливает, надо вокруг него сплотиться. Пока он не выздоровел, никаких движений нельзя делать - а то некоторые горячие головы уже начали перестановками в партии заниматься. Жириновский - это единоначалие всегда. И то, что он приболел - не повод вносить смуту.