Забытый День дурака, утомленная Псаки, экономист с атомной бомбой, «Трезвая Россия» и нетрезвый Депардье

Президент США Байден Фото: REUTERS

1 апреля когда-то отмечалось и в России, и в Европе, как День шуток и обманов, а равно и как День дурака. Но нынче эта традиция почитай что мертва. С одной стороны, «Не шути с дамами, эти шутки глупы и неприличны». И не только с дамами, но и с разными представителями меньшинств, которые крайне обидчивы.

С другой стороны, празднованию Дня дурака мешают разворачивающиеся у нас на глазах исторические события. Если посмотреть газеты за 1 апреля 1942 г., там тоже не было шуток и розыгрышей. По той причине, что не до смеха.

Притом что отечественные и иностранные публичные персоны уже с конца марта встали на первоапрельскую вахту, наговорив - вероятно, в порядке соревнования - множество удивительных вещей.

Президент США Байден, посетив Варшаву, явил себя гоноровым шляхтичем, похулив В. В. Путина и изъявив готовность послать US Army на Украину, чтобы вместе с тамошними мужчинами и женщинами сражаться за свободу. (О событиях на Украине > стр. 5 - 7.) Многие американцы смутились: «Эдак он нас и до ядерной войны доведет!» После чего Байден объяснил, что его неправильно поняли и вообще я дитя добра и света. Типичная первоапрельская коллизия:

Тот перепугался:

Я не знал, ужель?

Царь расхохотался:

Первый, брат, апрель.

Хотя пресс-секретарь Белого дома Псаки, у которой День дурака 365 дней в году, окончательно утомилась шутками старого греховодника и объявила, что в мае оставляет свою должность и уходит на вольные хлеба.

Вот «бомба» просвистела и - ага?

Пресс-секретарь Белого дома Псаки Фото: REUTERS

У Псаки сдали нервы от Байдена, но что бы она сказала, доведись ей служить пресс-секретарем при знатном экономисте и депутате Думы М. Г. Делягине, который, будучи недоволен лукавым азербайджанским руководством, призвал подвергнуть бакинские нефтепромыслы атомной бомбардировке? Как отмазывать депутата, который исполнен столь смертоносного бесстрашия? Ведь М. Г. Делягин сумел превзойти даже бывшего тайного кремлевского советника А. Н. Илларионова. У того тоже давно на чердаке сильно не в порядке, но будем справедливы. Советник все же не призывал бросаться едреными бомбами в видах свободы и процветания. В отличие от Михаила

Геннадьевича.

Зеленский плюс

рыба-молот - страшная сила!

Тем временем В. А. Зеленский продолжает служить лектором по распространению, выступая по видеосвязи перед законодательными собраниями разных стран мира. Его речь перед норвежским стортингом касалась минного дела.

Неискусные украинские моряки поставили мины на подходе к Одессе, но плохо их закрепили (подробнее - > стр. 7). Мины сорвались с якорей и вольно гуляют по Черному морю, достигая даже Босфора и Дарданелл. То, что согласно версии В. А. Зеленского, мины устанавливал Черноморский флот РФ, вполне естественно. Не будет же президент признаваться, что и тут украинцы нашкодили. Между тем вред может получиться большой: «Мины дрейфуют в Черном море, это небезопасно, они могут дрейфовать и к границам Норвегии, к фьордам, что угрожает людям и окружающей среде». То есть, пройдя через все Средиземное море и Гибралтарский пролив, они выйдут в Атлантический океан, затем через Ла-Манш войдут в Северное море, а там уже и до норвежских фьордов рукой подать.

Президент Украины Зеленский Фото: REUTERS

Президент незалежной явно читал в детстве роман Жюля Верна «Дети капитана Гранта», завязка которого основана как раз на свойствах бутылочной почты. «26 июля 1864 года матросы паровой яхты «Дункан» лорда Эдуарда Гленарвана в водах Шотландии поймали рыбу-молот, внутри которой нашли бутылку с письмом. Удалось разобрать, что судно «Британия» потерпело

крушение, после которого в живых остались три человека: капитан Грант и двое матросов - и что они находятся на 37°11' южной широты». От 37-й параллели до Шотландии дистанция огромного размера, но бутылке удалось преодолеть дальний путь - хотя и с помощью молотоголовой акулы. Но В. А. Зеленский рассудил, что где бутылка, там и мина, а участие морского чудища в транспортировке даже и не обязательно.

Тем более что не только выдуманный капитан Грант, но вполне реальный Христофор Колумб, а также древнегреческий естествоиспытатель Теофраст пускали из Атлантики сосуды по морю, и те проплывали большие расстояния. Мина - тоже в некотором роде сосуд, и отчего же ей не совершить путь из греков в варяги?

Без бутылки не разберешься...

Самую же выдающуюся первоапрельскую шутку выдал замечательный россиянин и почетный мордвин Жерар Депардье, принявший в 2013 году русское подданство. Сперва на новой родине все у него было замечательно. Его обласкал Р. А. Кадыров, и Депардье горячо признавался в любви к нему, а также к В. В. Путину. Однако сердце артиста склонно к измене, и 1 апреля с. г. Депардье решительно разорвал и с Путиным, и с Кадыровым, произнеся на них великие хулы в связи с украинской кампанией. Возможно, артист, уже являющийся гражданином Бельгии, Алжира и (пока что) России, теперь нацелился получить еще и украинский паспорт.

В Кремле с артистом решили действовать по формуле - «И был от буйного стрельца пред ним отличен Долгорукий»: «Депардье, скорее всего, не полностью понимает, что происходит, и мы при необходимости готовы все ему рассказать и объяснить».

Тогда как глава «Трезвой России» думец С. С. Хамзаев был куда более суров: «Считаю важным и нужным говорить о том, что необходимо аннулировать паспорт Депардье за его чванские выпады». А также лишить недвижимого имущества - «Ему подарили две квартиры - в Саранске и Грозном. Эти квартиры нужно изъять и передать в нужды детей-сирот».

Непримиримая позиция трезворосса, очевидно, связана еще и с неумеренной любовью Депардье к вину. Он признается, что выпивает до десяти бутылок в день. Хотя тут он отстает от нашего помещика Ноздрева - «Веришь ли, я один в продолжение обеда выпил семнадцать бутылок шампанского», - но и артист не слаб. Теперь Хамзаев будет использовать отрицательный пример Депардье в своей антиалкогольной пропаганде - «Вот злонравия достойные плоды!»