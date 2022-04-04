Минобороны наградит десантника Персаев за меткий выстрел, которым он убрал снайпера

За секунды боевых столкновений проявляются главные качества российского воина Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Минобороны России продолжает публиковать наградные листы на российских военнослужащих, которые во время специальной операции на Украине проявили стойкость и мужество. Короткие рассказы о подвигах не оставляют равнодушными наших читателей. А все потому, что за секунды боевых столкновений проявляются главные качества российского воина, которые читали труд легендарного русского полководца и военного теоретика Александра Суворова "Наука побеждать". "Сам погибай, а товарища выручай", - говорил своим солдатам генералиссимус, который не проиграл ни одного сражения.

ОТБИЛ С РОТОЙ ЧЕТЫРЕ АТАКИ

Старший лейтенант Даниель Егоров

«Мотострелковая рота под командованием старшего лейтенанта Даниеля Егорова выполняла задачу по удержанию контролируемой российскими войсками переправы через реку. Вооруженные формирования украинских националистов предприняли попытку отбить стратегический объект и отрезать уже переправленные российские подразделения от снабжения и подкрепления. При ведении оборонительных действий в центре боевого порядка вблизи одного из населенных пунктов мотострелковая рота под командованием старшего лейтенанта Даниеля Егорова, заняв стратегически выгодную позицию, отразила 4 атаки значительно превосходящего числом противника. Прицельным огнем мотострелков было уничтожено 9 единиц бронетехники и до 40 человек живой силы противника, что нанесло ему существенный урон и не позволило с ходу прорваться к переправе. Мужественные и героические действия старшего лейтенанта Даниеля Егорова в сочетании с его высокой подготовленностью не позволили допустить прорыва противника, обеспечив выполнение задачи по удержанию переправы».

Старший лейтенант Даниель Егоров Фото: Минобороны РФ

ЗАЛПОМ УНИЧТОЖИЛ 200 НАЦИОНАЛИСТОВ

Подполковник Алексей Быстрик

«Самоходный артиллерийский полк под командованием подполковника Алексея Быстрика вел наступательные действия с задачей занятия стратегически важного рубежа, контролируемого украинскими националистами. В ходе наступления под непосредственным управлением командира полка слаженные расчеты самоходных артиллерийских установок 2с3 «Акация», профессионально, со снайперской точностью поразили 3 артиллерийских батареи противника на позициях, 2 артиллерийские батареи националистов на марше в колонне. При дальнейшем продвижении подразделений разведкой были обнаружены места скопления военной техники противника, взводные и ротные опорные пункты националистов. Проявляя мастерство и профессионализм, подполковник Быстрик, мгновенно сориентировавшись, произвел точные расчеты и выдал координаты на уничтожение целей, в результате чего все запланированные цели были уничтожены, в том числе около 200 националистов, до 35 единиц военной техники, до 30 противотанковых управляемых ракетных комплексов и до 200 единиц стрелкового оружия противника. Нанесенное самоходным артиллерийским полком под руководством подполковника Алексея Быстрика огневое поражение по вражеским объектам обеспечило огневое превосходство над противником и способствовало успешному продвижению общевойсковых подразделений и овладению стратегически важным рубежом».

Подполковник Алексей Быстрик Фото: Минобороны РФ

ДЕСАНТНИК УНИЧТОЖИЛ СНАЙПЕРА

Старший сержант Михаил Персаев

«Старший сержант Михаил Персаев в составе группы российских десантников выполнял задачи по обеспечению безопасности маршрута движения колонны батальонно-тактической группы наших войск. В одном из ответвлений автомобильной дороги группа обнаружила, диверсионные силы украинских националистов, готовившие засаду на российскую колонну. Российские десантники приняли решение дать бой, несмотря на численное превосходство противника. Не выдавая своего присутствия, заняв выгодную огневую позицию, старший сержант Персаев прицельным огнем уничтожил снайпера противника, оборудовавшего себе закрытую огневую позицию, а также 2 националистов из группы прикрытия. В ходе боя старший Михаил получил пулевое ранение, что не помешало ему продолжать вести огонь и прикрывать своих товарищей. Благодаря умелым действиям старшего сержанта Михаила Персаева в сочетании с его смелостью и самоотверженностью украинские диверсанты, лишенные снайперского прикрытия понесли значительный урон и бежали с поля боя, побросав взрывчатку и оружие, что позволило российской колонне пройти заданный участок маршрута оперативно и без потерь».

Старший сержант Михаил Персаев Фото: Минобороны РФ

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Для раненых военнослужащих в военных госпиталях созданы все условия для лечения и восстановления. Лучшие медицинские работники проводят с военнослужащими восстановительные процедуры, поддерживают их в стремлении скорее вернуться в строй. Абсолютное большинство раненых военнослужащих вызвались вернуться в строй.

Торжественные награждения военнослужащих проходят как на передовой, так и в военных госпиталях.

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