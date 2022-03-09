Выяснилось, какие богатства скопились у покинувшего Россию Валерия Леонтьева: Яхта, заграничные особняки и миллионные счета

Артист находится сейчас с женой в Штатах Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

После начала спецоперации России на Украине 72-летний Валерий Леонтьев покинул Москву и улетел в Майами, где уже более 20 лет живет его супруга Людмила Исакович. Пока не ясно, почему артист спешно отправился в Штаты - плановый это отпуск или на то есть иная причина, певец не объяснил своим друзьям.

Между тем, за границей у артиста есть немало элитной недвижимости.

Во-первых, особняк площадью в 386 квадратных метров с тремя спальнями, который оценивается риелторами в более 3 млн. долларов. Во-вторых, в 2020 году артист, по словам его покойного администратора Александра Богдановича, обзавелся яхтой в Майами.

Новый дом в Штатах Леонтьев купил к своему 70-летнему юбилею.

Обустройством нового «гнезда», как всегда, занималась его жена Люся.

Она по желанию мужа украсила дом антиквариатом, дорогими картинами.

В особняке певца шесть спален, бассейн, тренажерный зал. Дом расположен на набережной Майами.

Постройка, конечно, не новая — 2001 года. Но дом солидный. В 2013 году риэлторы его оценивали в 6 миллионов долларов. Сейчас его стоимость составляет чуть больше 5 миллионов «зеленых».

Вся заграничная недвижимость артиста записана на него и на его супругу Людмилу Исакович.

Плюс ко всему у Леонтьева есть вилла в Испании, неподалеку от города Аликанте. 13 лет назад покупка новых апартаментов обошлась Леонтьеву в 4 миллиона евро.

По соседству с ним там живет чета Бэкхем.

Однако и этот дом артиста частенько пустовал, поэтому супруга Леонтьева, договорившись с местными риэлторами, сдала его в аренду.

Однако и в России у певца есть немало нажитого - трехуровневая квартира, расположенная в столичном доме 1917 года в Колокольниковом переулке и серьёзный валютный счёт в одном из российских банков.

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