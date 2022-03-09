Калашникова вступилась за тяжелобольного Юдашкина: «Он еле ходит и дышит»

Маэстро моды отстранили от парижских показов Фото: EAST NEWS

Валентин Юдашкин в этом году не поедет в Париж представлять свою коллекцию. Тяжелобольного российского кутюрье, который последние годы борется с онкологией, модное европейское сообщество отстранило от дефиле. Только потому что маэстро русский.

Певица Анна Калашникова, которая частый гость на показах Юдашкина и много лет знакома с ним лично, возмутилась таким санкциям в отношении знаменитого кутюрье в своём Инстаграме.

- Валентина Юдашкина отстранили от Недели моды в Париже. Только потому что он русский. Анну Нетребко лишили ролей.

Великого мастера, человека с мировым именем Валерия Гергиева увольняют!

За что? - удивляется Калашникова.-

За то, что они русские! - делает вывод звезда. - Сегодня настал момент истины: мы должны сплотиться вокруг страны, преодолеть все вызовы, все санкции и совершенно дикую русофобию.

От того, что их запрещают, Юдашкин себя не потеряет, Нетребко, которой нет равных на оперной сцене, тоже хуже петь не станет. Гергиева эта безумная история тоже не заставит предать Родину. Знаете, больнее всего меня задела ситуация вокруг Валентина Юдашкина. Он уже не первый год мужественно борется с онкологией. С очень тяжёлым диагнозом. Он еле ходит и дышит, а эта ситуация только добивает его и так слабое здоровье. Не стыдно вам, европейское модное сообщество, что вы выступаете киллерами талантливейшего человека, мастера? Считаю, это самая позорная глава в истории мировой моды, - написала звезда ток-шоу.