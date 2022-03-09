Пригожин и Валерия покинули Россию и улетели в Израиль

Иосиф Пригожин и Валерия. Фото: Инстаграм.

Певица Валерия и ее муж, продюсер Иосиф Пригожин уехали из России. Звездная пара улетела в Израиль. В Инстаграме супруг артистки сообщил, что они отправились навестить его пожилую родственницу. Пригожин заявил, что его тете Гале исполнилось 85 лет, и они с женой решили лично ее поздравить.

Продюсер поделился в сторис видео из ресторана, в котором отмечали юбилей. Валерия спела тете Пригожина песню про день рождения. Вместо именинного торта официант принес гостям тарелку с фруктами, украшенную бенгальскими огнями. Продюсер уточнил, что визит за границу – кратковременный, и они с женой вскоре вернутся домой.

- Одна нога здесь, другая там. Экспресс-визит, - заверил Пригожин.

В Инстаграме Пригожин сообщил, что они отправились навестить его пожилую родственницу. Фото: Инстаграм.

Судя по всему, продюсер специально подчеркнул, что они с Валерией не собираются задерживаться за границей. Такое разъяснение для подписчиков Пригожину пришлось сделать на фоне многочисленных слухов об отъезде из России других звезд шоу-бизнеса. Недавно страну покинула Ксения Собчак: журналистка объявила, что отправляется в отпуск. Сообщалось, что телеведущая вместе с пятилетним сыном Платоном улетела в Стамбул бизнес-джетом, за который она заплатила 5 миллионов рублей. Позже очевидцы сфотографировали Собчак в израильском аэропорту Бен-Гурион - Ксения прилетела в Тель-Авив.

По некоторым данным, в Израиль также улетели Алла Пугачева и Максим Галкин. Звездная пара взяла с собой детей Гарри и Лизу и скрылась в неизвестном направлении. Певица и юморист не выходят на связь с поклонниками и не публикуют в Инстаграме новых постов. Последние два года Алла Борисовна никуда не выезжала из-за пандемии, но теперь решилась на путешествие. Говорят, супруги сняли трехэтажную виллу с бассейном в поселке Кесария.

Певец Валерий Леонтьев тоже улетел за границу. Артист отправился в США, где у него есть недвижимость. Валерий Яковлевич – владелец особняка площадью в 386 квадратных метров с тремя спальнями, который оценивается риелторами в 3 миллиона долларов.

У Валерии и Пригожина тоже есть недвижимость на Западе. Супруги владеют домом в Европе, а также квартирой в Дубае. Старший сын певицы учился в Швейцарии и сейчас живет в этой стране. Артемий руководит крупной звукозаписывающей студией в Монтре.