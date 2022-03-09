Нуланд переживает: Россия может узнать об истинном характере работ американских биолабораторий в Украине

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.
Фото: REUTERS
Во время слушаний в Сенате, отвечая на вопрос о наличии на Украине химического или биологического оружия, заместитель госсекретаря Виктория Нуланд вынуждена была признать, что на территории Незалежной размещен ряд объектов биологических исследований.
По словам Нуланд, на данный момент Киев и Вашингтон проводят работу по недопущению попадания результатов исследований в руки российского командования, передает PM.
– Украина располагает объектами биологических исследований. Мы обеспокоены тем, что российские войска могут попытаться взять их под свой контроль, поэтому мы работаем с украинцами над тем, как не допустить попадания любых этих исследовательских материалов в руки российских сил, – объяснила Нуланд сенаторам.
В переводе на человеческий язык это означает: да, у нас есть секретные лаборатории на территории этой страны третьего мира, и не дай бог русские узнают, чем мы там занимались.
Если вспомнить историю, то для введения американских войск в Ирак в 2003 году потребовалось куда менее убедительное доказательство – всего лишь пробирка с белым порошком, которой тогдашний госсекретарь Колин Пауэлл размахивал с трибуны ООН, доказывая, что в ней образец химоружия, производимого режимом Саддама Хусейна.
Чем занимались украинские спецы в биолабораториях под руководством американских кураторов – пока неизвестно. Но судя по провозглашенной Штатами необходимости уничтожить материалы исследований – вряд ли созданием вакцины от коронавируса.