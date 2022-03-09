Задумались о репутации: Сотрудникам ООН запретили называть происходящее на Украине «войной»

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В Киеве заголосили об очередной зраде (укр. – измена, предательство). На этот раз, по мнению украинцев, их предали в Организации Объединенных Наций тем, что категорически запретили сотрудникам использовать слова «война» и «вторжение» для описания происходящего на Украине.

Вместо этого работникам структур ООН предписано говорить о «военной операции» – то есть определять происходящее тем термином, который использует Россия.

Кроме того, под запрет для сотрудников попало размещение в соцсетях флага Украины и прочей символики в знак солидарности с Киевом.

Письмо с соответствующими инструкциями разослано Департаментом глобальных коммуникаций ООН. В качестве обоснования такой меры сотрудникам напоминают о необходимости беспристрастной оценки событий, а также о репутационных рисках для самой Организации.

– Это важное напоминание о том, что мы, как международные гражданские служащие, обязаны быть беспристрастными. Существует серьезная возможность репутационного риска, на который недавно обратили внимание высокопоставленные чиновники, – говорится в письме.

Впрочем, к изменам со стороны партнеров Киеву не привыкать: недавно пока еще действующий президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «охладел» к вопросу вступления страны в НАТО после отказа со стороны альянса закрыть небо над Незалежной, а ранее почил в бозе вопрос экстренного приема Украины в ЕС.