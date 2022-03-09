В США терроризируют владельцев заведений с «русскими» названиями

Участники митинга в поддержку Украины в Нью-Йорке. Фото: REUTERS

В США набирает обороты русофобская истерия. Владельцам заведений со словом «русский» или имеющих ту или иную привязку к России приходит масса угроз, а их рассказы о сочувствии украинцам и даже ненависти к РФ помогают мало.

Не избежала этой участи и легендарная нью-йоркская «Русская чайная», история которой насчитывает почти 100 лет. Несмотря на то, что заведение до событий на Украине пользовалось любовью как среди местных жителей, так и среди туристов, в настоящее время посетителей там практически нет.

И никому в принципе не интересно, что среди владельцев ресторана, действительно основанного бежавшими от большевиков эмигрантами, давно уже нет русских. Впрочем, как и рыдания администрации заведения по поводу «солидарности с Украиной», размещенные на сайте чайной вместе с антироссийскими заявлениями.

А место и вправду историческое – в свое время здесь бывали художник Сальвадор Дали, хореограф Джордж Баланчин и композитор Леонард Бернстайн, а интерьер заведения появлялся в известных американских фильмах, например, в «Тутси».

Помимо одноименных ресторанов «Русский дом» в Остине и Вашингтоне объектами нападок русофобов стало и заведение с названием «Пушкин» в Сан-Диего (штат Калифорния).

Мало того, что рейтинг ресторана буквально обнулили на ресурсах с отзывами пользователей, администрации постоянно поступают угрозы, включая обещания взорвать «русский ресторан» в ближайшие дни, передает CNN.

– Половина наших сотрудников – украинцы. Я давал дополнительные деньги, чтобы они отправляли их своим родным, которые пострадали, – жалуется журналистам владелец ресторана Айк Газарян. Но его, конечно же, не слышат.