Спешно покинувший Россию Эммануил Виторган с детьми нарушил обещание

Эммануил Виторган с детьми не смог вернуться в Россию Фото: Борис КУДРЯВОВ

Эммануил Виторган с женой Ириной Млодик и двумя малолетними дочками Этель и Кларой две недели назад спешно покинул Россию. Звездное семейство отправилось в Юрмалу на отдых. Планировали вернуться назад 7 марта, но не случилось.

Эммануилу Виторгану пришлось отменить возвращение в Россию. По независящим от него причинам 82-летний народный артист впервые за несколько лет нарушил обещание, данное когда-то.

Эммануил Гедеонович с супругой Ириной Млодик каждый год 8 марта в течение 11 лет приезжал в Санкт-Петербург на Национальную премию "Фигаро" им. Андрея Миронова. Основателем премии является близкий друг артистов Рудольф Фурманов, скончавшийся в 2021 году. Виторган обещал товарищу не нарушать эту добрую традицию.

"Рудольф Фурманов - уникальная личность, народный артист России, режиссер, продюсер, основатель Театра имени Андрея Миронова! Каждый год он собирал нас, моих коллег из Питера и Москвы. В прошлом году Рудольфа не стало. Дело достойно продолжает его сын - режиссер Владислав Фурманов", - делился Виторган.

Однако в этом году Эммануил Гедеонович и его супруга не смогут попасть на премию. Актер объяснился: "Дорогие, так случилось, что в этот раз мы не смогли попасть к вам из Юрмалы, как обещали, по известным причинам… Полет отменили. Сами очень огорчены! Но сердцем мы с вами! Поклон от нас всему коллективу вашего замечательного, любимого нами Театра!"

Отметим, Эммануил Виторган и Ирина Млодик официально оформили отношения в 2003 году. Артистка стала третьей женой мэтра. Супруги растят маленьких дочек. Этель исполнилось четыре года, а Кларе - два с половиной. Не так давно Эммануил Гедеонович говорил, что не исключает рождения еще одного ребенка. "Эмбрионов много в запасе осталось. Хотелось бы еще сына. Ну, не мальчик так пусть будут три девочки у меня", - заявлял актер.