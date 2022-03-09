Российские военные на Украине выигрывают бои на подбитых самолетах и сутками держат оборону

Фото: Александр КОЦ
Российские военнослужащие продолжают демонстрировать свое боевое мастерство в ходе специальной операции по денацификации Украины. Мы видим, что они не зря годами оттачивали свои навыки на соревнованиях "Армейские международные игры", которые включают в себя "Танковый биатлон", "Авиадартс", "Снайперский рубеж" и "Мастера артиллерийского огня". Сказывается и опыт полученный в ходе столкновений с боевиками в Сирии.
И сейчас эти ценнейшие навыки помогают им громить украинских националистов, которых натаскивали инструктора НАТО на Яворовском полигоне по тем же методичкам, что и террористов на Ближнем Востоке. Минобороны России продолжает знакомить читателей kp.ru с российскими военнослужащими, с которые показали примеры настоящей храбрости и отваги.
Фото: Министерство обороны РФ
"4 марта в ходе форсирования реки в Черниговской области подразделения отдельной мотострелковой бригады подверглись массированному обстрелу со стороны украинских националистов.
Наводчик-оператор боевой машины сержант Сергей Губарев, одним из первых вступил в бой с врагом и, опираясь на имеющийся боевой опыт, точным огнем из тяжелой огнеметной системы ТОС-1А подавил артиллерийские и минометные расчеты противника, уничтожил 14 единиц вооружения и военной техники противника, более 40 националистов, находившихся в долговременных огневых сооружениях.
Решительные действия Сергея Губарева в сочетании с высоким профессионализмом позволили без потерь осуществить своевременную переправу подразделений мотострелковой бригады через реку и их сосредоточение в заданном районе".
Фото: Министерство обороны РФ
"Командир отдельной бригады береговой обороны подполковник Андраник Гаспарян в ходе участия в специальной военной операции совершил с вверенным ему соединением стремительный марш-бросок для взятия под контроль и удержания моста через реку в Херсонской области. Мост имел стратегическое значение и планировался националистами для переброски резервов и подкреплений на восточном направлении.
После захвата моста подполковник Гаспарян организовал его устойчивую оборону. В течение трех суток, находясь в окружении многократно превосходящих сил и подвергаясь массированным авиационным и артиллерийским ударам, бригада не допустила прорыва противником оборонительного рубежа.
Под командованием Андраника Гаспаряна было отражено 9 атак противника, уничтожено 23 единицы вражеской бронетехники. В результате грамотных и решительных действий подполковника Гаспаряна мост был удержан, что нарушило планы неонацистов по переброске подкрепления".
Фото: Министерство обороны РФ
"Начальник воздушно-огневой и тактической подготовки смешанного авиационного полка капитан Сергей Черный в ходе боевого патрулирования, управляя штурмовиком Су-25, обнаружил движущуюся колонну неонацистов с военной техникой. Противник, также обнаружив российский самолет, открыл интенсивный огонь по нему. Несмотря на массированное огневое воздействие и повреждения самолета, Сергей проявил высочайшее мастерство и уничтожил 5 единиц бронетанковой и автомобильной техники противника.
Несмотря на значительные повреждения, полученные самолетом в бою, Сергей Черный за счет высочайшего мастерства пилотирования сумел посадить воздушное судно на аэродроме базирования.
Благодаря мужественным и героическим действиям Сергея Черного украинским националисты был нанесен значительный урон".
Фото: Министерство обороны РФ
"Расчет зенитно-ракетного комплекса под руководством майора Владимира Алексы в ходе выполнения задач по уничтожению воздушных целей оказался в окружении диверсионной группы националистов. Владимир Алекса дал команду подчиненным занять оборону и вступил в бой с многократно превосходящими силами противника. Находясь, под плотным огнем противника, умело используя вверенную ему военную технику, расчет Владимира Алексы своевременно обнаружил и уничтожил 9 самолетов и 5 беспилотных летательных аппаратов, в том числе один "БАЙРАКТАР". Благодаря мужеству и решительным действиям российского офицера было уничтожено большое количество авиационной техники. При этом само подразделение Владимира Алексы потерь не понесло".
В Минобороны России обещали и дальше рассказывать о героизме наших воинов в ходе специальной операции по денацификации Украины.
Напомним, ранее официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков опроверг, что среди российских военнослужащих на Украине есть срочники и курсанты, но подтвердил, что есть потери: 498 российских военнослужащих погибли при исполнении воинского долга, 1597 человек получили ранения. Их семьям погибших оказывается материальная и психологическая помощь.
- Российские военнослужащие, российская армия с честью выполняет задачу. Она устраняет реальную угрозу России, исходившую до недавнего времени с территории Украины. С территории, на которой вопреки воле украинского народа в ближайшее время должны были появиться натовские базы, ядерное оружие, средства его доставки. Родина будет защищена, - подчеркнул официальный представитель военного ведомства.
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