Саудиты отвернулись: повторяется история, приведшая к распаду СССР

Оказывается, и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман, и шейх ОАЭ Мухаммед бен Заид аль Нахайян в последние недели отклонили просьбы США поговорить с президентом Байденом. Фото: REUTERS

Американское издание The Wall Street Journal вдруг написало о международной изоляции… США. «Белый дом безуспешно пытался организовать телефонные переговоры между президентом Байденом и фактическими лидерами Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов - сообщает издание, - в то время как США работали над созданием международной поддержки Украины и сдерживанием роста цен на нефть, заявили представители Ближнего Востока и США».

Оказывается, и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман, и шейх ОАЭ Мухаммед бен Заид аль Нахайян в последние недели отклонили просьбы США поговорить с президентом Байденом. Причем официальные лица Саудовской Аравии и Эмиратов в последние недели стали более резкими в своей критике американской политики в Персидском заливе. 79-летнему Байдену, правда, удалось еще 9 февраля поговорить со своим практически сверстником 86-летним отцом принца Мухаммеда, королем Салманом. Они, как и подобает людям в этом возрасте, подтвердили давнее партнерство своих стран. Но вот с реальным правителем страны, наследным принцем, связаться президенту США пока не удается.

Особенно обидно Белому дому должно быть от того, что, как отмечает The Wall Street Journal, «И принц Мохаммед, и шейх Мохаммед ответили на телефонные звонки президента России Владимира Путина на прошлой неделе, после того как отказались разговаривать с мистером Байденом».

У Вашингтона с монархиями Персидского залива отношения давние и весьма прочные. Нынешнее их осложнение началось еще при Трампе, а Байден со своим демократическим морализаторством их раскачал еще больше. Противоречия между ними связаны и с политикой в отношении Ирана, и с убийством журналиста Хашогги, и с гражданской войной в Йемене. Много чего там накопилось. Но сейчас саудиты и Эмираты позарез нужны Байдену, чтобы сбить реактивный рост цен на нефть, уже превысивший, впервые за 14 лет, 130 долларов за баррель.

Заявив вчера, что США отказываются от российских нефти и газа, президент США только пришпорил галопирующие цены на них. Саудовская Аравия и ОАЭ, - подчеркивает The Wall Street Journal, - единственные два крупных производителя нефти, которые могут резко увеличить мощности по добыче, что могло бы помочь успокоить рынок. Но саудиты и Эмираты отказались качать больше нефти, заявив, что они придерживаются плана добычи, утвержденного их группой ОПЕК и группой других производителей во главе с Россией. Энергетический альянс с Россией, одним из крупнейших мировых производителей нефти, укрепил мощь ОПЕК, а также сблизил саудовцев и эмиратов с Москвой, вынуждено признать издание. Правда, тут же добавляет: «Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила ранее на этой неделе, что в ближайшее время не планируется разговаривать с принцем Мохаммедом о нефти и что у мистера Байдена не было планов ехать в Саудовскую Аравию». А что еще можно сказать, когда надо сделать хорошую мину при плохой игре.

История, кто бы сомневался, идет по спирали. Вспомним: в конце 80-х президент Рейган договорился с саудитами о резком увеличении ими добычи нефти. Нефтяной рынок рухнул до 9 долларов за баррель. Для Советского Союза нефть была основным источником валюты, за которую покупался ширпотреб. «Нефтяной сговор» против СССР, безусловно, ухудшил его экономическое положение и обострил социальную обстановку. Теперь все с точностью до наоборот. США пытаются уговорить Эр-Рияд увеличить добычу, чтобы придавить цены, а в ответ получают: нас устраивают соглашения, в том числе и с Россией, о сдерживании добычи.

«Просто было на бумаге, да забыли про овраги» - это именно та ситуация, в которой оказались американцы. Мировой рынок нефти хорошо просчитан экспертами, и по мановению волшебной палочки в руках Байдена не увеличится в той мере, чтобы заместить «отмененную» Вашингтоном российскую нефть. К тому же у ведущих производителей «черного золота» сложились годами выстроенные отношения, учитывающие собственные интересы и множество политических факторов. Вот и мечутся американские эмиссары по миру в попытке найти сговорчивых поставщиков. И дошли при этом уже до полного позора: они пытаются договориться в том числе и с Ираном и Венесуэлой - странами, которые сами загнали под жесточайшие санкции, запретив им торговать своей нефтью. Ведь это же подрыв самой идеи санкций: плохо себя ведешь - в угол! И вдруг «воспитатель» сам идет к «наказанному» и предлагает: давай договариваться.

Что-то очень существенное уже произошло в мире, чего американцы и ведомый ими Запад пока до конца не поняли. Обвиняя Россию в том, что она использует свои энергоресурсы как «оружие», США впаривает Европе свои «нефть и газ свободы», беря ее практически под абсолютный контроль. Хотя при этом Москва еще не нарушила ни одного своего обязательства по поставкам европейцам своих энергоносителей. А вот американцы из нефти, причем им не принадлежащей, решили сделать оружие, которое им когда-то помогло в борьбе с СССР. Но - облом. Времена другие, а в «граде на холме» все еще живут по старым календарям.

Кстати, очень интересно наблюдать, как к санкциям против России присоединяются западные продавцы бутербродов, памперсов, парфюмерии и косметики. Во-первых, это еще раз доказывает: бусы тоже оружие колонизаторов. Во-вторых, большое спасибо всем, кто уйдет: под своих производителей в этих сферах самим нам площадку было бы не расчистить - слишком зависимы мы от «брэндового» ширпотреба, производимого Западом в Азии. Ну и известно, что свято место пусто не бывает.