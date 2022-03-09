Западные эксперты: Из-за санкций против России цены на еду взлетят во всем мире

Эксперты-экономисты призывают готовиться к рекордному росту мировых цен на продовольствие. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пока европейские и американские политики придумывают все новые санкции против России, западные эксперты-экономисты призывают готовиться к рекордному росту мировых цен на продовольствие - в связи с этими самыми санкциями и их незапланированными последствиями.

Западные агентства на этой неделе наперебой цитируют заявление российского Минпромторга:

«В настоящее время складывается ситуация, когда из-за саботажа осуществления поставок рядом иностранных логистических компаний получить законтрактованные объемы удобрений не могут аграрии как в Европе, так и в других странах... Принимая во внимание сложившуюся с работой иностранных логистических операторов ситуацию и связанные с ней риски, Минпромторг России был вынужден рекомендовать российским производителям временно приостановить отгрузку российских удобрений на экспорт до возобновления перевозчиками ритмичной работы и предоставления гарантий выполнения экспортных поставок российских удобрений в полном объеме».

По оценкам, которые приводит Reuters, около 25% наиболее важных азотных и калийных удобрений, фосфатов в Европу поставляет Россия. И сейчас под угрозой оказалась посевная. Возможно, придется сокращать посевные площади или смириться с падением урожайности.

Проблема возникла еще до санкций — на фоне европейского энергетического кризиса. Из-за резкого роста цен на газ в Европе практически встало производство собственных аммиачных удобрений, для которого требуется много этого самого вздорожавшего газа. Как объясняли в конце прошлого года «КП» эксперты, цены на европейские удобрения стали получаться такие, что их просто перестали покупать. Но в конце прошлого года никому даже и не снились нынешние европейские цены на газ… Как и то, что Европа неожиданно может остаться без относительно дешевых российских удобрений.

-Потеря России и ее огромных объемов экспорта будет шоком для рынка, - цитирует уже Bloomberg своего аналитика Алексиса Максвелла.

Альтернативы? Пятая часть мирового рынка калийных удобрений приходится на Беларусь, с которой у Европы нынче тоже проблемы, - подсчитывает Bloomberg.

Еще может помочь Канада, но везти оттуда дорого.

К тому же в западном полушарии удобрения тоже рекордно подорожали. В связи с этим проблемы возникли у Бразилии — крупнейшего мирового импортера этих веществ. И бразильские фермеры теперь грозят подорожанием сои, кофе и сахара.

-Чтобы заменить Россию как поставщика, в некоторых случаях потребуется не меньше половины десятилетия, а в некоторых это практически невозможно, так как эта страна обладает минеральными ресурсами, которые еще мало где найдешь в подобных количествах в других частях света, - утверждает Алексис Максвелл.

Ситуация усугубляется тем, что на Россию и Украину приходились треть общемирового экспорта пшеницы и 80% поставок подсолнечного масла. Цены на пшеницу на мировых биржах только еще на разговорах о санкциях и об отключении России от SWIFT подскочили на 50%, а нынешнее состояние дел на мировом рынке зерна многие зарубежные издания именуют не иначе как «хаос»...

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