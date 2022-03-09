Как перевезти миллионы в чемодане. Российские богачи переживают кризис из-за западных санкций

У состоятельных бизнесменов проблемы совсем другого масштаба. Фото: Shutterstock

События последних дней – военная спецоперация РФ на Украине, полномасштабные санкции – все это не могло не сказаться на всех. И в первую очередь на состоятельных гражданах нашей страны. А их, поверьте, не мало. В одной только Москве по неофициальным данным проживает 100 000 долларовых миллионеров. Ну как проживают… скорее прописаны. Сильные мира сего давно облюбовали уютный и теплый Лазурный берег Франции. Туманный Альбион. И зажиточные Германию с Австрией. И пока обычные люди, кому особо нечего терять, беспокоятся о том, получится ли наскрести на следующий платеж по ипотеке. У состоятельных бизнесменов проблемы совсем другого масштаба. Эти люди не пишут постов в соцсетях со стенаниями и рыданиями, предпочитая обсуждать свои проблемы в кулуарах. «КП» краем уха подслушала, что там в этих кулуарах происходит.

- Честно говоря, я уже тоже о гречке начал беспокоится. Хватит ли семью прокормить. Сказал жене, чтобы поехала и купила запас всего. Так она уже разучилась это делать. Спрашивает, что брать? - говорит владелец крупного рыбхозяйства и еще парочки «заводов по производству булавок» (назовем этот бизнес так). – Все почему-то думают, что раз ты на «Порш» ездишь и живешь в центре Москвы в элитном доме, то все хорошо. На самом деле – это все мишура. На моем предприятии кредитов на двести миллионов, я как раз перед коронавирусом получил большой займ под развитие производства. А тут то одно, то другое. Если я не сумею выкрутиться сейчас, то отберут все! Не будет денег даже на «однушку» в Бирюлево.

- У нас с партнерами строительный бизнес. Выкупаем землю в Москве и стоим небольшие, элитные дома. С началом пандемии начались проблемы – не хватало рабочих рук. Цены на стройматерилы росли день ото дня. Но то, оказывается, были не проблемы. Вот теперь, вообще жесть. Во-первых, такой бизнес просто не возможен без кредитов. Мы только в прошлом месяце выкупили участок, вели переговоры о займе. А теперь все! Ставки поднялись так, что мама не горюй. Да и кто теперь даст деньги, когда Европа заморозила золотовалютный резерв ЦБ. Про потенциальных покупателей вообще молчу, ставки по ипотеке выросли до 20%. Что делать совершенно не понятно. Мы уже похоронили мысленно свой бизнес.

Еще одна беда всех сильных мира сего – персональные европейские санкции. Не успел никто опомниться, как уже 25 февраля Совет ЕС предъявил Росси Постановление № 328, которое затрагивает интересы многих россиян. Банки Европы заблокировали все деньги на счетах, которые лежали в немецких и австрийских банках на черный день. Черный день настал, и денег не стало. Можно снять только 100 000 евро. И все. Повезло только тем, у кого вид на жительство или европейский паспорт. А таких не много.

- В первые дни говорили еще и об аннуляции виз, - вздыхает состоятельный инвестиционные банкир. – То есть и до этих 100 000 можно было не добраться. Визы не отменили, но вопрос – как привезти и эти деньги в РФ. Наличкой? Можно не больше 10 000. Да и самолеты теперь не летают. Пока сидим и ждем, что будет… Держимся на запасах. Но долго не протянем, у меня лично большая часть капитала на Западе.

Проблемы большие и у тех, у кого есть недвижимость за рубежом.

- Я вообще ни разу не богачка какая-то. Но когда досталось наследство от мамы, то продала квартиру в Москве и купила в Ницце, - рассказывает одна знакомая. – Причем хватило только на половину, остальное взяла в кредит. Еще радовалась, потому что там ставка всего 4%. Но во-первых, евро все растет и растет. Во-вторых, теперь переводить деньги за границу запрещено указом президента. Как мне платить за кредит во Франции? Слава Богу, визы пока дают, вот отдала документы, жду. Как получу буду прорываться в Европу. Там все быстро - не платишь пару месяцев, тут же суд и конфискация.

А кому-то и прорываться уже, возможно, будет не за чем. Франция объявила, что намерена конфисковать имущество россиян. Об этом заявил министр финансов Франции Брюно Ле Мэр.Правда речь в заявлениях пока идет об олигархах, попавших в санкционный список. И пока до реальных арестов не дошло, многие успели отогнать свои яхты на Мальдивы и в Черногорию.

- У нас за эту неделю улицы очень сильно опустели от русских, - рассказывает Марина, живущая в Монако последние 5 лет. Она замужем за французом. – Все разъехались кто куда. У кого бизнес с России – домой. Тут им без денег делать нечего. У кого в Европе, а таких очень немного, бегут рвать свои российские паспорта. Всех очень задела эта заморозка вкладов, конечно. И персональные санкции. Такой случай расскажу – жена одного российского олигарха из секционного списка, с видом на жительство во Франции не смогла влететь в страну. То есть как, ее бизнес-джет приземлился в Ницце, но выйти из самолета ей не дали. В итоге они вырулили и полетели куда-то дальше, говорят в США.

- Какое отношение сейчас к русским у вас?

- Ужасное. Со мной никто не здоровается, даже консьерж в нашем доме. А вчера в супермаркете кассир запустила в меня этой палочкой, которая разделает на ленте покупки разных людей. Якобы, случайно. Но я уверена, что нет. Украинцы, а тут их много, мы раньше дружили, видя меня переходят на другую сторону дороги. В школе дочери учительница по истории заявила, что Россия – враг всего мира. Дочь пришла домой в слезах. И с подобным отношением столкнулись многие семьи. У нас есть группа в соцсети русских, там адвокат составила письмо о недопустимости дискриминации по национальному признаку. Рекомендовала всем отнести такое в школы.

- А что ваш супруг на это говорит?

- Он требует, чтобы я шла и просила о политическом убежище, чтобы я отказалась от русского паспорта. Прямо до развода.

- Детей не выгоняют из учебных заведений? Что об этом говорят?

- Нет, до этого не дойдет. Все-таки в Европе очень жесткое отношение к любым дискриминациям. А меня вообще удивляет происходящее, США сколько стран разбомбило, и все молчали. А на нас такие гонения теперь. Все потому что Европа зависит от российского газа и нефти. Цена на бензин уже выросли. Все в напряжении, ждут масштабного экономического кризиса. А все молнии летят на нас, русских которые здесь. Мне очень страшно, я уже даже пошла к психологу, потому что не справляюсь с этими тяжелыми взглядами французов. Как-будто это я виновата во всех этих бедах.

В средствах массовой информации постоянно появляются сообщения об арестах той или иной собственности наших богатых и знаменитых. В Гамбурге арестована яхта Алишера Усманова. Российский олигарх Роман Абрамович спешно продает свои виллы и активы в Лондоне, в том числе и футбольный клуб «Челси». Он и его «весенняя распродажа» - одно из самых обсуждаемых событий в Великобритании. Пока Туманный Альбион ничего по сути не предпринял, против российского олигархата, за что уже подвергся жесткой критике со стороны ЕС. Борис Джонс, получивший значительную материальную поддержку от русских во время выборов, тянет время. Но кто знает, что будет завтра. Британский вице-премьер Доминик Раабуже заявил, что правительство собирается разработать и принять закон о конфискации недвижимости русских в пользу беженцев из Украины.

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