Доллары и евро покупать запрещено: разъясняем новые правила Центробанка по обращению с валютой

Ни доллары, ни евро, ни тугрики в российских банках вы купить не сможете. Опять же, пока это правило действует до 9 сентября. Фото: Иван МАКЕЕВ

Все для победы над санкциями. Такова, видимо, логика Центробанка, который в ночь с 8 на 9 марта утвердил новый порядок операций с наличной валютой в стране. Документ, как это у нас заведено в последнее время, содержит мощную дозу ограничений и ложечку успокоительного. Ограничения будут действовать до 9 сентября. Цитируем документ и разъясняем, что все это значит.

Важное уточнение: все, что сказано ниже, касается только валютных счетов и вкладов. Никаких ограничений по рублям нет.

1. «Клиент может снять до $10 000 в наличной валюте, а остальные средства - в рублях по рыночному курсу на день выдачи»

Допустим, у вас на счете $12 000. И вы хотите снять все деньги. Тогда $10 000 вы можете снять в долларах, а $2 000 вам конвертируют в рубли.

- Здесь, на самом деле, не очень понятно - это в день, в месяц или вообще? Судя по тому, что ЦБ не уточняет, то пока принимаем, что - вообще. Все это временно – до сентября 2022 года. Хотя старое правило «нет ничего более постоянного, чем временное» еще никто не отменял, - говорит Евгений Коган, профессор Высшей школы экономики, автор телеграм-канала Bitkogan.

Важное уточнение: если у вас несколько валютных счетов в одном банке, то в сумме вы сможете снять с них не больше $10000 (остальное — в рублях). А если у вас валютные счета в нескольких банках, то каждый из них выдаст вам до $10000.

2. «Банки не будут в течение срока действия временного порядка продавать наличную валюту гражданам. Поменять наличную валюту на рубли можно будет в любой момент и в любом объеме»

Да, вы все правильно поняли: ни доллары, ни евро, ни тугрики в российских банках вы купить не сможете. Опять же, пока это правило действует до 9 сентября.

Но это касается только налички. Безналичную валюту вы можете, как и раньше, покупать в банковском приложении или на бирже. Точно также по актуальному курсу на день покупки.

3. «В период действия этого временного порядка валюта будет выдаваться в долларах США вне зависимости от валюты счета».

Если ваш счет - в евро, фунтах или любой другой валюте, сумму вам конвертируют в доллары по рыночному курсу. Это если до 10 тысяч в пересчете на баксы. А все, что свыше, вам выдадут в рублях.

4. «Получить средства со своих валютных вкладов или счетов могут клиенты всех банков без исключения. Банкам может требоваться несколько дней, для того чтобы привезти необходимую сумму в наличной валюте в конкретное отделение»

Иными словами, если вы хотите снять наличную валюту в кассе своего банка, то заранее позвоните туда и закажите нужную сумму. Из личного опыта: когда я на прошлой неделе пытался снять валюту, ее удалось заказать только на неделю вперед.

5. «Получить валюту можно будет в кассе банка»

Судя по этой формулировке, снять доллары в банкомате не получится. Это касается всех банков, кроме Tinkoff - у него просто нет отделений.

6. «Граждане могут продолжать хранить средства на валютных вкладах или счетах. Все средства сохранены и учтены в валюте, в которой был открыт счет или вклад. Условия по вкладу или счету не меняются»

Это означает, что с валютой на ваших счетах и депозитах ничего не будет – их не станут пересчитывать в доллары, процентная ставка не поменяется. Вы без проблем сможете пополнять свои счета.

Кроме того, вы можете свободно переводить безналичные доллары и евро на валютные счета в российских банках. А также не счета своих родственников в зарубежных банках, но не больше $5 000 в месяц.

ВОПРОС РЕБРОМ

Зачем все это?

Как вы, наверное, слышали, из-за военной операции в Украине против России введены санкции, которых не видела ни одна страна мира. Ограничения на торговлю нефтью, удар по экспорту, закрытое небо, многие компании сами отказываются работать с российским бизнесом... А заодно ЕС запретил ввоз наличных евро в нашу страну.

Из-за этого приток валюты в нашу страну резко снижается. А банкам нужно возвращать свои валютные долги, давать кредиты в долларах и евро компаниям-экспортерам. И чем больше валюты заберут люди со счетов и вкладов, тем меньше ее останется у банков. Поэтому и введено ограничение: не больше 10 тысяч «в одни руки». Остальное в рублях - их, если нужно, в России еще допечатают.

- Все ограничения по поводу валютных операций, введенные в последние дни, означают только одно – отказ от свободной конвертируемости рубля. А конвертируемость рубля - это краеугольный камень рыночной экономики, - объяснил в эфире радио «КП» экономист Денис Ракша. - То есть мы уверенными шагами движемся от рыночной экономики к плановой, административной. Когда мы находимся в состоянии экономической войны с половиной мира, то выбора у нас нет.

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