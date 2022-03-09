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Политика9 марта 2022 9:56

Ноу-хау спецоперации: Россия использует «кукурузники» как приманку для украинских зениток и ракет?

Старые советские самолеты заставляют зенитные комплексы противника обнаружить себя
Владимир ДЕМЧЕНКО
Владимир ДЕМЧЕНКО
Самолет Ан-2 "Кукурузник" в небе. Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Самолет Ан-2 "Кукурузник" в небе. Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Российская армия, возможно, использует на Украине не только боевой опыт Сирии, но и новшества, примененные во время войны в Нагорном Карабахе в 2020 году. Тогда Азербайджан использовал старые советские самолеты Ан-2 для выявления позиций ПВО Армении. «Кукурузник», как называют в народе Ан-2, переделывался в беспилотник, армянские военные сбивали его, выдавая тем самым расположение своих зенитно-ракетных комплексов, а Азербайджан наносил по ним массированный удар.

То же самое, похоже, происходит сейчас на Украине. В телеграмм-каналах прошла информация, что на приграничной авиабазе Сеща в Брянской области были замечены 42 "кукурузника". Переделанные в беспилотники, они могут выполнять роль мишеней для украинской ПВО. Например, тот же украинский ЗРК С-300 засекает цель, выпускает ракету и тут же уничтожается российской артиллерией. Мы теряем старенький Ан-2 без пилота, но очищаем небо для работы уже современных истребителей и бомбардировщиков.

Не исключено, что именно работой "кукурузников"-мишеней объясняется разница в российских и украинских данных об уничтоженных летательных аппаратах. Киев включает в отчеты сбитые беспилотные Ан-2, в то время как в сводках российского Минобороны значатся лишь украинские средства ПВО, превращенные в металлолом после меткого выстрела по "кукурузнику".

Впрочем, редактор журнала «Арсенал отечества» Алексей Леонков не верит, что российская армия пользуется такими методами.

Редактор журнала «Арсенал отечества» Алексей Леонков.

Редактор журнала «Арсенал отечества» Алексей Леонков.

Фото: YouTube

- Да, такой способ выявления ПВО противника использовался в Карабахе, - говорит эксперт. – Но у наших Вооруженных сил есть и гораздо более точные, современные системы обнаружения. Украинцы могут приписывать себе сколько угодно сбитых самолетов, но фактами они не подтверждаются.

Возможно, частью систем, о которой говорит Алексей Леонков, являются самолёты РЭБ Ил-22ПП и самолеты РЭБ Ил-20М, которые, как утверждают телеграмм-каналы, тоже базируются рядом с обнаруженными скоплениями «кукурузников». РЭБ расшифровывается как радиоэлектронная борьба. Российские средства РЭБ, установленные как на самолетах, так и на наземных платформах, способны ослепить и даже вывести из строя электронику высокотехнологичных видов вооружения. Настолько успешно, что украинское командование даже массово рассылает просьбы к мирным жителям сообщать о расположении российских средств РЭБ и ПВО, потому что они очень мешают работе украинских беспилотников.

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