Ноу-хау спецоперации: Россия использует «кукурузники» как приманку для украинских зениток и ракет?

Самолет Ан-2 "Кукурузник" в небе. Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Российская армия, возможно, использует на Украине не только боевой опыт Сирии, но и новшества, примененные во время войны в Нагорном Карабахе в 2020 году. Тогда Азербайджан использовал старые советские самолеты Ан-2 для выявления позиций ПВО Армении. «Кукурузник», как называют в народе Ан-2, переделывался в беспилотник, армянские военные сбивали его, выдавая тем самым расположение своих зенитно-ракетных комплексов, а Азербайджан наносил по ним массированный удар.

То же самое, похоже, происходит сейчас на Украине. В телеграмм-каналах прошла информация, что на приграничной авиабазе Сеща в Брянской области были замечены 42 "кукурузника". Переделанные в беспилотники, они могут выполнять роль мишеней для украинской ПВО. Например, тот же украинский ЗРК С-300 засекает цель, выпускает ракету и тут же уничтожается российской артиллерией. Мы теряем старенький Ан-2 без пилота, но очищаем небо для работы уже современных истребителей и бомбардировщиков.

Не исключено, что именно работой "кукурузников"-мишеней объясняется разница в российских и украинских данных об уничтоженных летательных аппаратах. Киев включает в отчеты сбитые беспилотные Ан-2, в то время как в сводках российского Минобороны значатся лишь украинские средства ПВО, превращенные в металлолом после меткого выстрела по "кукурузнику".

Впрочем, редактор журнала «Арсенал отечества» Алексей Леонков не верит, что российская армия пользуется такими методами.

Редактор журнала «Арсенал отечества» Алексей Леонков. Фото: YouTube

- Да, такой способ выявления ПВО противника использовался в Карабахе, - говорит эксперт. – Но у наших Вооруженных сил есть и гораздо более точные, современные системы обнаружения. Украинцы могут приписывать себе сколько угодно сбитых самолетов, но фактами они не подтверждаются.

Возможно, частью систем, о которой говорит Алексей Леонков, являются самолёты РЭБ Ил-22ПП и самолеты РЭБ Ил-20М, которые, как утверждают телеграмм-каналы, тоже базируются рядом с обнаруженными скоплениями «кукурузников». РЭБ расшифровывается как радиоэлектронная борьба. Российские средства РЭБ, установленные как на самолетах, так и на наземных платформах, способны ослепить и даже вывести из строя электронику высокотехнологичных видов вооружения. Настолько успешно, что украинское командование даже массово рассылает просьбы к мирным жителям сообщать о расположении российских средств РЭБ и ПВО, потому что они очень мешают работе украинских беспилотников.

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