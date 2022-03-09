За час до Апокалипсиса. Все больше свидетельств, что спецоперация России спасла большую часть мира

Боевые подразделения ВСУ в Сумской области, Украина. Фото: REUTERS

Минобороны России опубликовало новый документ о намерениях руководства и непосредственно военного командования Украины в отношении Донбасса. Это оригинал секретного приказа Командующего Нацгвардией Украины Миколы (Николая) Балана, подписанный им 22 января 2022 года. Еще раз – не копии, а оригинал документа со всеми наличествующими аутентичными подписями ответственных.

Что особо примечательно в этом документе?

Фото: Министерство обороны РФ

Фото: Министерство обороны РФ

Фото: Министерство обороны РФ

РАНГ NACH OSTEN

Это еще не приказ о наступлении на Донбасс (придет время, и такие появятся в нашем распоряжении), но приказ о подготовке и боевом слаживании отдельной батальонной-тактической группы 4-й бригады оперативного назначения Нацгвардии для выполнения боевых (специальных) задач в операции так называемых Объединенных сил в регионе Донбасс.

Учения по слаживанию проходили во Львовской области на Яворовском полигоне, том самом, где хранилась большая часть переданных из США в ВСУ "Джавелинов" и прочих современных вооружений. учения должны были пройти по программе "натовских стандартов" и подготовить бойцов группы психологически, физически, преподать им тактику боя и навыки обращения с иностранным оружием. Далее эта БТГ должна была действовать в составе 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Из названия которой уже понятно, какие задачи выполняет это соединение. При этом, отдельным пунктом приказа запрещалось направлять для выполнения задач в Донбассе тех нацгвардейцев, которые покажут "неудовлетворительные результаты психологического тестирования". "Психологическая устойчивость" – очень важный показатель для карателей, для которых жертвы среди мирного населения должны стать не поводом для угрызений совести, а некоей абстракцией, которая не должна помешать выполнению поставленных задач.

Всю подготовку для решения поставленных командованием задач было приказано завершить к 28-му февраля. Кидаем еще неделю на переброску группы непосредственно на боевые позиции в Донбассе, пару дней на выстраивание, что называется, боевых порядков и получаем начало активного наступления после получения боевого приказа командования сегодня – завтра.

По всей логике, по всему, начатая 24-го февраля Россией военно-политическая спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины упредила новую трагедию Донбасса. Признаем честно, гораздо более масштабную, чем все, что он вынес ранее. Украина готовилась именно к этому.

Но кроме этого, как выяснилось, были и другие причины для именно таких действий Москвы, которые мы сейчас наблюдаем.

"ПОЧЕМ БОЕВЫЕ ВИРУСЫ?"

Официальный Китай поинтересовался, когда США дадут разъяснения по 336 биологическим лабораториям, которыми Вашингтон руководит и которые финансирует по всему миру. Впрочем, скорее, не Вашингтон, а Пентагон, Министерство обороны США. 30 из них находится на Украине.

Из приведенных ранее тем же российским Минобороны документов стало ясно, что на Украине под руководством США разрабатывалось самое настоящее биологическое оружие. В полученном от Минздрава Украины приказу руководству лабораторий предписывалось еще в день начала российской спецоперации уничтожить все материалы исследований и сами вирусы и прочие патогены. На следующий день, 25-го февраля все они отчитались о проведенной работе и безвозвратном уничтожении возбудителей дифтерии, сальмонеллезе, сибирской, язвы, чумы и прочих смертельно опасных болезней.

Несмотря на целый хор насмешек российских либералов по поводу этого сообщения МО РФ, правдивость этой информации подтвердили не кто-нибудь, а сами США.

- На Украине есть биологические исследовательские лаборатории. В настоящий момент мы обеспокоены, что российские военные могут пытаться взять их под контроль, была вынуждена признать на слушаниях в Комитете Сената США по международным делам заместитель Госсекретаря США Виктория Нуланд (та самая, что с удовольствием раздавала печеньки и плюшки на майдане в Киеве). - Мы работаем с украинской стороной над тем, чтобы материалы биологических исследований не попали в руки российских сил.

Это уже само по себе признание того, что там не капли от гриппа разрабатывали. Ведь если все безобидно, то зачем уничтожать образцы и так стремиться, чтобы они "не попали в руки русских".

Кстати, американцев очень интересовали беспилотники "Байрактары" в плане того, есть ли техническая возможность распылять с них во время полета аэрозоли, что тоже подтверждено, на этот раз уже другими документами. Наверное, хотели помочь украинцам удобрениями во время посевной кампании.

Если кому-то и этого мало. Тогда вот вам еще более страшное.

"КТО СКАЗАЛ "ГРЯЗНАЯ" БОМБА? КЛЯНУСЬ, ЧИСТАЯ, САМ МЫЛ"

Давайте вспомним, что на конференции по безопасности в Мюнхене в этом году Зеленский заявил, что в случае отказа в помощи для обеспечения безопасности Украины, Киев может выйти из "Будапештского меморандума". Который утверждает безъядерный статус Украины. Нет, украинские политики и ранее не раз говорили о необходимости возродить ядерную программу в стране, но от действующего главы государства такое обещание прозвучало в первый раз.

И это, судя по целому ряду доказательств, не было ни блефом, ни пустой угрозой. Как следует из ряда источников, заслуживающих доверия, у СВР и ГРУ есть документальные подтверждения того, что такая программа уже реализовывалась. Причем, разрабатывались заряды двух видов: плутониевый и урановый.

Ключевая роль в проекте отводилась Национальному центру "Харьковский физико-технический институт", у которого была экспериментальная база, в принципе, для получения оружейного плутония из отработанных реакторных тепловых сборок. Работу проводились и в зоне Чернобыльской АЭС, где повышенный радиационный фон скрывал их проведение. Были привлечены к работе над проектом и Институт ядерных исследований в Киеве, и Институт органической химии.

Документы из Киева и Харькова еще ждут, когда они будут доступны, а вот персонал Запорожской АЭС уже подтвердил, что подобные работы на станции велись, а инспекторы МАГАТЭ из числа набранного местного персонала не отражали их в своих отчетах.

По разным оценкам, ядерное взрывное устройство могло быть создано на Украине в течение срока от нескольких месяцев до пары-тройки лет. Носители, которые позволяли бы донести заряд, пусть не до Москвы и Санкт-Петербурга, но до, как минимум, Белгорода, Курска, Воронежа, Ростова-на-Дону тоже у Украины имеются, пусть и в очень ограниченном количестве.

Что же касается так называемой "Грязной" бомбы", которая используется для заражения местности посредством взрыва обычного боеприпаса, то такая возможность у Украины, учитывая наличие гигантского хранилища отработанного ядерного топлива и отходов в зоне Чернобыльской АЭС, имеется уже в настоящее время. Именно для предотвращения такой диверсии, которую можно сравнить с террористическим актом на Чернобыльскую АЭС и Запорожскую АЭС (куда американцы поставляли плутоний) были введены подразделения Росгвардии, которые, кстати, несут там дежурство вместе с Нацгвардией Украины.

В общем, и ГРУ, и СВР совсем не зря едят свой хлеб, раз информация обо всем этом была своевременно доведена до сведения президента России.

Наверное, это может даже показаться сейчас каким-то кощунством, но по-хорошему, мир должен быть благодарен России за то, что она так вовремя начала свою военную операцию. Представьте себе подрыв ядерного боезаряда на территории России и то, какими были бы последствия этого.

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