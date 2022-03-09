Иосиф Пригожин с певицей Валерией раскрыл правду о своей эмиграции из России

Певица Валерия и Иосиф Пригожин подверглись чудовищной травле после того, как народ узнал об их отъезде из России Фото: Борис КУДРЯВОВ

Певица Валерия и Иосиф Пригожин подверглись чудовищной травле после того, как народ узнал об их отъезде из России. Сплетники сообщили, что знаменитые супруги эмигрировали и будут жить в Израиле, где у родных продюсера есть недвижимость. Пригожин не стал терпеть эту вакханалию и ответил злопыхателям.

Иосиф Пригожин выступил с заявлением по поводу своей эмиграции. Он разместил видео, записанное на борту самолета. В кадре продюсер вместе с певицей Валерией расставил все точки над i.

Знаменитые супруги сообщили, что действительно были в Израиле. По словам Иосифа, они прилетели туда всего на пару дней ради семейного праздника. "Экспресс-визит к маме в Израиль закончился, летим в любимую Москву. Сколько же сплетен вокруг нашей поездки, это просто шок", - обратился продюсер к народу.

Он и Валерия выбрали два дня в графике, чтобы навестить родню. Во время пандемии любящий сын не мог приехать к маме на 80-летие. А 8 марта 85-летие случилось у родной тети продюсера, которая ему как вторая мама. "А коршуны уже налетели. Я бы с удовольствием призвал бы всех недобросовестных писак к ответственности", - гневается муж артистки.

Пригожин отметил, что его мама живет в Израиле уже больше 30 лет. "Мне что теперь, даже маму нельзя увидеть? Она уже в возрасте. Это просто катастрофа», - цитирует 52-летнего Иосифа Игоревича ФАН.