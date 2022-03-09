США попались на попытке втянуть Польшу в конфликт на Украине и струсили

Истребитель Миг-29 Воздушных сил Польши. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европа стала стремительно умнеть, прозрев и начиная "не путать своих баранов с государственными", то есть разделять интересы стран Евросоюза и фарватер американской политики. ФРГ и еще несколько стран ЕС в ответ на призыв Байдена запретить импорт энергоносителей из России объявили, что не смогут это сделать, хотя и предпримут все усилия для снижения зависимости от Москвы в этом вопросе.

Наверное, подействовало, что США уже исключили из санкционного перечня поставки в Америку из России урана. Да и с импортом нефти и газа в США, как оказалось, не все так ясно, чисто и прозрачно. Слушания по законопроекту о запрете такого импорта Конгресс США перенес на неопределенное время.

Оно, конечно, и демократам и республиканцам очень хочется укусить Путина и Россию и вцепиться в нас мертвой хваткой в горло, но бензин в Америке стремительно дорожает, а осенью там промежуточные выборы в Конгресс. И республиканцы, которые мечтают о реванше и мести, помимо того, чтобы насолить России, хотят еще и, чтобы политика Байдена привела к фиаско по принципу, "чем хуже, тем лучше": чем хуже будут обстоять дела в США, тем катастрофичнее для Байдена и демократов и лучше для республиканцев. К тому же, в результате их усилий в американской пасти все время почему-то оказывается не русское горло, а их собственная, пардон, задница. И получается для них самих очень больно. Изнеженным американцам, тем более.

Но совершенно показательной стала история с передачей самолетов МиГ-29 и Су-27 из запасов стран бывшего Варшавского договора Украине. около недели тому назад, катастрофически теряющая свою авиацию Украина возрадовалась: дескать, Польша, Венгрия, Болгария и т.д. готовы поставить около 70 боевых самолетов ВВС Украины. И взлетать они будут с аэродромов Польши, бомбить и обстреливать русских, а потом возвращаться на приграничные польские аэродромы.

Первой отказала в этом Болгария. Венгрия, вообще, приняла указ, по которому ни передача, ни транспортировка вооружений из страны или через ее территорию была объявлена под запретом. Больше всего надежды оставалось на Польшу. Тем более, что в Вашингтоне стали буквально наседать на Варшаву, чуть ли не каждый день повторяя, что не против, если Польша сделает такой шаг. Чем больше наседал Вашингтон, тем больше сопротивлялась Варшава, предполагая, что решение о предоставлении аэродромов автоматически может сделать Польшу стороной конфликта.

В итоге США уже практически напрямую заявили, что они бы приветствовали такой шаг. И у Варшавы кончилось терпение. "Польша может перегнать самолеты на военную базу США в Германии "Рамштайн" и передать ее правительству США в полное распоряжение", - заявило правительство Польши.

В Штатах такого хода не ожидали и около суток потратили не то, чтобы подготовить ответ на столь "щедрое" предложение.

- Перспектива того, что истребители, "находящиеся в распоряжении правительства Соединенных Штатов Америки", вылетят с базы США/НАТО в Германии вызывает серьезную озабоченность у всего альянса НАТО. Нам просто не ясно, есть ли для этого существенное обоснование, - пояснил мотивировку отказа Вашингтона от "подарка" пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. И добавил. - Мы не считаем, что предложение Польши является здравым.

Вашингтон обеими руками отпихнул от себя ответственность за провокацию, в которую надеялся втянуть третью европейскую страну. И тут же появились сомнения, и тут же прозвучало даже утверждение, что это был бы шаг за пределами здравого смысла. А для Польши, по американским меркам, оно было бы вполне здравым, и обоснование, судя по всему, имелось. Только теперь куда-то делось. Не видели, нет?

Как показательно США сами себя выпороли перед всем не только Евросоюзом, но и перед всем миром. Не каждый мазохист так сумеет.

Так компания неуверенных гопников пытается вытолкнуть на жертву, сомнительную в плане перспектив победы над ним, кого угодно из своей толпы: "давай ты. А, нет, ты давай первый".

Прекрасный урок для всего Евросоюза по обращению с США. И урок от Польши. Вот и дальше бы европейцам так поступать, на всякое предложение Вашингтона пропускать его вперед, приговаривая: "Давайте, вы первые, а мы пока посмотрим и постоим в сторонке".

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