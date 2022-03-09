Выяснили, какие бренды из линейки Pepsi останутся в России

PepsiCo продолжит продавать в России молочные продукты и детское питание Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Компания PepsiCo объявила о приостановке продажи своих напитков в России. Кроме того, как говорится в распространенном компанией заявлении, приостанавливаются инвестиции и вся рекламная деятельность PepsiCo в России.

В то же время, PepsiCo продолжит продавать в России молоко и другие молочные продукты, детские смеси и детское питание. В компании объяснили это решение «гуманитарными аспектами бизнеса».

«На нас лежит ответственность продолжать предлагать наши другие товары в России, включая товары первой необходимости, такие как молоко и детское питание», - отмечается в заявлении компании.

На российских прилавках останутся такие бренды, как «Агуша», «Чудо детки», «Домик в деревне», «Веселый молочник», «Имунеле», «Кубанская буренка», «Мажитэль», «Чудо», «Bio Max».

Компания работает в России уже более 60 лет. Ее история в нашей стране началась в 1959 году с представления напитка Pepsi на выставке американской продукции в Москве. PepsiCo принадлежат бренды Pepsi, Mirinda, 7Up, Mountain Dew, Adrenaline Rush, Diet Pepsi, Tropicana, Lipton, Aqua Minerale, соки «Фруктовый сад», J7, «Я», «Любимый», снеки Lay’s, Cheetos, Doritos, «Хрусteam».

Всего в России у PepsiCo более 20 предприятий, в которые инвестировано более 10 млрд.долл. Российский рынок является для компании третьим по объему выручки после США и Мексики. По итогам 2020 года выручка компании в России составила 132 миллиарда рублей и свыше 5 миллиардов рублей чистой прибыли. В компании пообещали, что окажут поддержку 20 тысячам сотрудников в России и 40 тысячам работников сельскохозяйственной сферы, участвующим в поставках.

Одновременно с Россией PepsiCo приостанавливает деятельность на Украине, сославшись на необходимость обеспечить безопасность своих сотрудников и их семей.

О приостановке работы в России также объявила компания Coca-Cola. Ей принадлежат бренды Coca-Cola, Fanta, Sprite, Schweppes, Bonaqua. Компания также производит продукты питания, соки, напитки на растительной основе, напитки для спорта, кофе и чай. Это такие бренды, как Rich, «Моя семья», «Добрый», Fuzetea, Innocent, Pulpy, AdeZ, Powerade, Costa coffe.

По итогам 2020 года выручка российского подразделения Coca-Cola превысила 72,5 млрд рублей, чистая прибыль – более 8,5 миллиарда.

На предприятиях Coca-Cola в России работает более 7000 человек. Каждое рабочее место в компании создает до 8,7 рабочих мест у ее поставщиков и клиентов. Вместе это более 66 000 дополнительных рабочих мест, сообщается на сайте российского подразделения компании.

«Мы будем продолжать отслеживать и оценивать ситуацию по мере развития обстоятельств», - говорится в сообщении компании.

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