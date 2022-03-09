Случайность или плохой знак: в Японии раскололся «камень Смерти» с духом могущественного демона внутри

Если верить японским мифам, то в «камне Смерти» (на фото справа) заключен дух злого демона. Фото: Shutterstock

Настораживающие новости из Японии: в районе префектуры Тотиги, недалеко от Токио, раскололся на две части гигантский валун Сэссё-сэки или «камень Смерти». Скептики возразят: «Ну разломился и черт с ним». Но в свете последних событий на Украине, японцы, пришедшие в панику, начали готовиться к худшему.

Если верить японским мифам, то в «камне Смерти» заключен дух злого демона, который представал в виде лисицы-оборотня (кицунэ) с девятью хвостами. Тысячу лет назад кицунэ приняла облик возлюбленной императора Тамамо-но Маэ и проникла во дворец, чтобы убить его. Ничего не заподозрив, правитель еще сильнее очаровывался красавицей и в итоге женился на ней.

Но счастье было скоротечным, император сильно заболел. Лекари разводили руками, не находя причины болезни. Придворные обратились за советом к жрецам, которые объявили: император проклят, а виной тому - Томамо-но Маэ.

Боясь мести, кицунэ бежала из дворца. Император приказал двум лучшим воинам собрать войска, чтобы найти демона и убить его. Лисицу отыскали в горах Насу. Долго она сопротивлялась и отбивалась, но в итоге одному из воинов удалось убить ее двумя стрелами. Побежденный дух Тамамо-но Маэ был заключен в камне Сэссё-сэки. По легенде, каждый, кто прикасался к «камню Смерти», в скором времени умирал в страшных муках.

Очевидец поделился фотографией расколотого камня в соцсетях. Фото: Twitter@Lily0727K

Японские интернет-пользователи не на шутку испугались, когда в соцсетях появилась снимки и информация, что «камень Смерти» раскололся, ведь это означает, что опасный демон вырвался на свободу. При этом многие забывают о том, что существует еще одна, но уже духоподъемная легенда: позднее дух кицунэ был изгнан буддийским монахом из «камня Смерти». Он разрушил камень, а его осколки разбросал по всей Японии, чтобы никто не мог освободить демона.

Реалистами в этой ситуации остаются местные СМИ, которые не видят в разрушении Сэссё-сэки никакой мистики. Журналисты уточняют, что еще несколько лет назад в камне появились трещины. Их усиливал ветер и точила дождевая вода. Эти факторы, а также возраст и перепады температуры, ослабили вулканическую породу камня и привели к его разрушению.

Сэссё-сэки был одной из главных достопримечательностей префектуры Тотиги с 1957 года. Теперь властям предстоит решить дальнейшую судьбу камня. Представители местного департамента по туризму отмечают, что настроены восстановить «камень Смерти» в первоначальном виде, разумеется, с заточенным внутри демоном.

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