Муж Лизы Боярской высказался о расставании: "Прошли период разлада"

Максим Матвеев признался, что не испытывал к Лизе Боярской любви с первого взгляда Фото: Борис КУДРЯВОВ

Красавец-муж Лизы Боярской почти не дает интервью: некогда, неинтересно, да и делиться личным Максим Матвеев не привык. Однако, для YouTube-канала Надежды Стрелец актер сделал исключение. Говорили, в основном, о ролях и творчестве, но и запретные темы о семье все же затронули.

Про болезненную худобу

- Я похудел с 83 до 72 кг ради роли Эдварда Кинастона в театре: мне казалось, что мой герой ранимый, угловатый и невесомый мальчик. Потом сохранил этот вес ради «Триггера» - там был прописан персонаж с определенным телосложением. В моей профессии тело - это инструмент, который нужно использовать. Я человек очень зеркалящий. И если я представляю того или иного персонажа, мне важно соответствовать ему физически.

Я мог бы и набрать килограммов 30 – тут дело даже не в решимости, а в идее, которая стоит за этим материалом. Если это будет созвучно моим мыслям, то дело не станет.

Про вредные привычки

- Я выкуривал по две пачки в день. Сейчас уже лет 12-15 я не курю вообще. Алкоголь употребляю только по поводу. Даже после маленькой дозы алкоголя мне сложно собраться.

Про уход из театра

- Я проработал в театре больше 10 лет и понимал, что как только из него уйдет Табаков, я тоже уйду. Это случилось после «Триггера». На тот момент мне казалось, что в театре слишком много обязательств, которые превалируют над удовольствиями. И эти обязательства превращают работу в тяжелую ношу. Я терпел определенное время. Когда ты находишься в этом сообществе, ты думаешь: наверное, я чего-то не понимаю, наверное, надо чуть-чуть подождать. И ты ждешь материал, ждешь режиссера... А когда становишься постарше, ты уже не готов тратить время на ожидание, лучше ты это время проведешь с детьми. И я решил пока дистанцироваться.

Про знакомство с Лизой Боярской и разводы актерских пар

- Для меня это была не такая запоминающаяся встреча, как для нее. Я просто пришел на пробы и сделал все, чтобы эти пробы пройти. Лиза была моей партнершей. А потом мы надолго разошлись. И я даже не знал, что у нее такие эмоции. Лишь когда мы встретились снова, отношения стали постепенно развиваться.

Работать с супругой на площадке нормально, нет никаких влияющих факторов. Если актерские пары расстаются, это точно не из-за совместной работы. Значит, что-то накапливалось, а совместные съемки могли стать последней каплей. В «Карениной» наши с Лизой персонажи прошли период разлада, но ничего – любопытно с этим поиграться.

Про Михаила Боярского

- Он производит впечатление закрытого человека. Мы какое-то время жили вместе, мне с ним легко. Он гораздо глубже и интереснее, чем может показаться. И не несет в общении шлейф своих былых заслуг.

У нас с тестем и братом Лизы разные политические взгляды. Но я убежден, что семья это не место для таких соприкосновений. В нашей семье нет такой категории взаимоотношений. Взгляды меняются в течение жизни, это нормально.

Про воспитание сыновей

- Родительство – это такой путь, где можно быстро споткнуться. Я пытаюсь не навязать детям свою точку зрения, не повышаю голос. Хочется окружить их безусловной любовью. Я собираю сына в школу, я готовлю детям омлет – ничей другой они не принимают. Я, кстати, присутствовал на одних родах Лизы, на другие не успел. Ничего такого, что бы меня выбило из колеи, я не увидел. Да и что может быть прекраснее рождения ребенка. Я старался быть полезным в этот момент.

Про карьеру старшего сына

- Старшему скоро будет 10. Он сейчас озвучивает мультфильм «Три кота». Ему нравится. Но играть он стесняется, у меня в его возрасте было то же самое.