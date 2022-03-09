Песков - о биолабораториях на Украине: "Всему миру интересно узнать, чем занимались эти учреждения"

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ещё 5 марта доктор Онищенко впервые в «Комсомольской правде» рассказал о том, что на территории Украины не менее 15 лабораторий США по изучению и применению биологического оружия. Потом это количество возросло до 30 - сейчас всерьёз этим занимаются российские специалисты.

Эту тему в среду, 9 марта, журналист «Комсомольской правды» предложил обсудить официальному представителю Кремля. Вот - дословно - о чем конкретно шла речь...

- ... Дмитрий Сергеевич, в Кремле представляли такой масштаб этих лабораторий или узнали об этом только сейчас? (Кстати, даже Нуланд, замгоссекретаря США, признала, что - да, это все было, все это есть.) И не стало ли наличие этих лабораторий ещё одним поводом для начала спецоперации? И сейчас какая работа проводится в этом направлении? Может быть, уже какие-то доклады прозвучали в Кремле.

- Слушайте, доктор Онищенко слов на ветер не бросает.

А если говорить абсолютно серьезно, тема эта, конечно, очень важна, и важна она, наверное, для всего мира.

Будем надеяться, что удастся разобраться с этими учреждениями, которые функционировали на территории Украины, и эксплуатация которых, фактически, осуществлялась американскими специалистами.

Здесь наверняка всему миру будет интересно понять и узнать, чем занимались эти учреждения.

- А когда об этом будет сказано? Ведь у нас в руках очень много документов (ну, не много, но есть) на этот счет.

- Своевременно.

- Будем надеяться. Спасибо.

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