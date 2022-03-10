Как заесть стресс: 10 полезных продуктов-«успокоительных»

Конечно, волшебных продуктов, способных в одночасье снять тоску, подавленность и тревогу, не существует. Но все же некоторые из них могут поднять настроение.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Конечно, волшебных продуктов, способных в одночасье снять тоску, подавленность и тревогу, не существует. Но все же некоторые из них могут поднять настроение. Особенно, если начать готовить с ними вкусные и красивые блюда. Так что стоит включать их в рацион регулярно – так и привыкнешь быть на позитиве.
Уже довольно давно ученые выяснили, что 40 г (4-5 долек) темного шоколада в день способны помочь справиться со стрессом. Вещества, содержащиеся в шоколаде, могут увеличить выброс в организме эндорфинов - гормонов радости и удовольствия. Ну и добавить энергии утомленному организму.
Ну да, это не шоколад... Но все же стоит полюбить сельдерей: этот овощ имеет сильный успокаивающий эффект. Даже четыре стебля сельдерея в день могут снять повышенное артериальное давление. А это последствие (или чаще - признак) стресса.
А еще в сельдерее есть триптофан, который вызывает освобождение серотонина - гормона радости и удовольствия, что помогает получить ощущение уюта и покоя. Иными словами: психанули — погрызите стебелек сельдерея. И к плюшкам рука не потянется:)
Пахучий продукт помогает привести в норму кровообращение, выровнять баланс сахара в крови. А еще помогает процессам детоксикации в организме, то есть освобождает нас от последствий работы гормонов стресса и разных вирусов. Чеснок - прекрасный антиоксидант, который помогает защищать клетки и ткани внутренних органов, которые могут сильно пострадать при стрессе.
Правда, запах после чеснока оставляет желать лучшего, но не всегда полезное приятно...
Все растения семейства крестоцветных содержат вещества, способные снижать уровень тревожности и депрессии. А еще в них есть соединения серы, которые стимулируют выработку в организме ферментов, останавливают рост раковых клеток.
Опять же, не самое приятное на свете средство. Зато отлично борется с усталостью и хроническим стрессом, заставляя надпочечники вырабатывать ферменты, подавляющие кортизол, главный гормон стресса. Также лакрица помогает поддерживать правильный уровень сахара в крови.
Сотни лет назад в Тибете считали, что корни солодки «способствуют долголетию.
Омега-3, которая содержится в больших количествах в сельди, лососе, форели и сардинах помогает бороться со стрессом и раздражительностью.
Ромашковый чай прогоняет бессонницу, мягко успокаивает нервы и уменьшает проблемы с желудком. Хорош он и для красоты: исчезают темные круги под глазами и одутловатость лица.
Содержат массу веществ, которые помогают бороться с тревожностью. Кроме того, небольшая горсть орехов способна снизить тягу к сладкому.
Один из основных компонентов средиземноморской диеты, который защищает от стресса и сердечно-сосудистых заболеваний. Но и наши масла — горчичное, рыжиковое, льняное — способны поддержать организм в напряженные моменты.
Ягоды богаты антиоксидантами, благодаря которым улучшается кровообращение, в том числе и мозге. Они также помогают организму справиться с хроническим стрессом, снизить уровень холестерина в крови. Зимой и весной пользу ягод лучше искать в замороженных продуктах, а не в варенье – из-за большого количества сахара и нагревания даже в «пятиминутках» полезного почти не остается.