Как заесть стресс: 10 полезных продуктов-«успокоительных»

Конечно, волшебных продуктов, способных в одночасье снять тоску, подавленность и тревогу, не существует. Но все же некоторые из них могут поднять настроение. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Конечно, волшебных продуктов, способных в одночасье снять тоску, подавленность и тревогу, не существует. Но все же некоторые из них могут поднять настроение. Особенно, если начать готовить с ними вкусные и красивые блюда. Так что стоит включать их в рацион регулярно – так и привыкнешь быть на позитиве.

1. Шоколад.

Уже довольно давно ученые выяснили, что 40 г (4-5 долек) темного шоколада в день способны помочь справиться со стрессом. Вещества, содержащиеся в шоколаде, могут увеличить выброс в организме эндорфинов - гормонов радости и удовольствия. Ну и добавить энергии утомленному организму.

2. Сельдерей.

Ну да, это не шоколад... Но все же стоит полюбить сельдерей: этот овощ имеет сильный успокаивающий эффект. Даже четыре стебля сельдерея в день могут снять повышенное артериальное давление. А это последствие (или чаще - признак) стресса.

А еще в сельдерее есть триптофан, который вызывает освобождение серотонина - гормона радости и удовольствия, что помогает получить ощущение уюта и покоя. Иными словами: психанули — погрызите стебелек сельдерея. И к плюшкам рука не потянется:)

3. Чеснок.

Пахучий продукт помогает привести в норму кровообращение, выровнять баланс сахара в крови. А еще помогает процессам детоксикации в организме, то есть освобождает нас от последствий работы гормонов стресса и разных вирусов. Чеснок - прекрасный антиоксидант, который помогает защищать клетки и ткани внутренних органов, которые могут сильно пострадать при стрессе.

Правда, запах после чеснока оставляет желать лучшего, но не всегда полезное приятно...

4. Капуста: брюссельская, белокочанная, брокколи.

Все растения семейства крестоцветных содержат вещества, способные снижать уровень тревожности и депрессии. А еще в них есть соединения серы, которые стимулируют выработку в организме ферментов, останавливают рост раковых клеток.

5. Солодка (лакрица).

Опять же, не самое приятное на свете средство. Зато отлично борется с усталостью и хроническим стрессом, заставляя надпочечники вырабатывать ферменты, подавляющие кортизол, главный гормон стресса. Также лакрица помогает поддерживать правильный уровень сахара в крови.

Сотни лет назад в Тибете считали, что корни солодки «способствуют долголетию.

6. Жирная рыба.

Омега-3, которая содержится в больших количествах в сельди, лососе, форели и сардинах помогает бороться со стрессом и раздражительностью.

7. Чай с ромашкой.

Ромашковый чай прогоняет бессонницу, мягко успокаивает нервы и уменьшает проблемы с желудком. Хорош он и для красоты: исчезают темные круги под глазами и одутловатость лица.

8. Орехи: грецкие, арахис, миндаль.

Содержат массу веществ, которые помогают бороться с тревожностью. Кроме того, небольшая горсть орехов способна снизить тягу к сладкому.

9. Оливковое масло.

Один из основных компонентов средиземноморской диеты, который защищает от стресса и сердечно-сосудистых заболеваний. Но и наши масла — горчичное, рыжиковое, льняное — способны поддержать организм в напряженные моменты.

10. Ягоды: малина, черника, ежевика, черная смородина и другие.

Ягоды богаты антиоксидантами, благодаря которым улучшается кровообращение, в том числе и мозге. Они также помогают организму справиться с хроническим стрессом, снизить уровень холестерина в крови. Зимой и весной пользу ягод лучше искать в замороженных продуктах, а не в варенье – из-за большого количества сахара и нагревания даже в «пятиминутках» полезного почти не остается.