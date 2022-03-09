Вооруженные силы Украины будут разбиты в течение трех дней, считает политолог

Политолог Алексей Подберезкин заявил, что Вооруженные силы Украины будут разбиты в течение трех дней. Фото: Анна Исакова/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

Минобороны опубликовало оригинал документа от 22 февраля 2022 года. Там глава Нацгвардии Украины Юрий Лебедь предписывал подразделениям готовиться к полномасштабной атаке на Донецк и Луганск в марте 2022 года. Генерал приказывал проверить и почистить не только вооружения и логистику, но и «подрихтовать» личный состав на линии соприкосновения и потенциального вторжения на Донбасс. Военное слаживание надо было закончить до 28 февраля. Подготовка подразделений, готовых ко вторжению, велась американскими и канадскими инструкторами.

В программе Сергея Мардана на «Радио «Комсомольская правда» ситуацию прокомментировал директор Центра военно-политических исследований, профессор МГИМО Алексей Подберезкин.

- Сенсации в выступлении генерал-майора Игоря Конашенкова не было?

- Показано письменное доказательство, которое можно представить, не выдавая источника. Думаю, таких доказательств много. Но выдать их сейчас нельзя. Это же и агентурная информация. Но главное не в этом. Сама логика развития событий оказалась предсказуема.

- В чем именно?

- Мы прогноз сделали в ноябре 2013 года. 8 лет назад. Эскалация напряженности вела к тому, что к концу 2021-го неизбежным становится военное противостояние с Российской Федерацией. За которым стояли Соединенные Штаты.

- Все стороны к этому готовились?

- Все.

- А почему именно сейчас - не раньше, не позже?

- Когда принято политическое решение ( а в США это всегда так), то военные выбирают наиболее удобное время и те средства, которые наиболее удобны. Именно сейчас они посчитали, что это удобно.

- Так мы это все знали, и у нас контр-меры планировались заранее?

- Мы готовились. Такая информация не могла не поступать. Особенно, когда перед началом конфликта участились обстрелы. Они были ориентированы именно на уничтожение огневых точек на территории ЛНР и ДНР. Это очевидный признак артподготовки. Когда цели корректировщиками определены, и идет уничтожение инфраструктуры.

- Не только военной, но и гражданской?

- Это так.

- Мария Захарова заявила, что Россия уведомила Запад об ответственности за любые «эксперименты» с военной помощью Украине, а также относительно «добровольцев».

- Действия нескольких десятков государств по оказанию помощи Украине - они очень широкий спектр могут представлять.

- Какой именно?

- От дипломатической, информационной и финансовой поддержки до оказания военно-технической помощи. Полмесяца назад главная польская газета Zycie Warszawy спрашивала у меня: что вы будете делать, если польские самолеты используют для бомбардировки российских войск на территории Украины?

- И что вы ответили?

- Что неизбежно наш удар поразит такие авиабазы. Здесь иллюзий питать не нужно. Они две недели назад рассчитывали нашу реакцию и возможные ответные действия. Почему Польша и напряглась. И отказалась от того, чтобы направлять эти самолеты против России. То есть, все это считается, прогнозируется весьма определенно.

- Сергей Лавров вылетает в Турцию на Анталийский форум, где ожидается встреча главы нашего внешнеполитического ведомства и МИДа Украины Кулебы. Почему Лавров сразу не вел эту линию?

- Это не специальная встреча. Вот на полях этого саммита министров иностранных дел будет встреча с Кулебой. Ну и что, отказываться от нее? Нет. Хотя смысла большого в этом нет. Есть правило – раз начались боевые действия, то политикам и дипломатам нечего вмешиваться, пока не будет результата. И мы, в общем, достаточно сдержанно вели свою дипломатическую активность.

- В отличие от Киева?

- Это Зеленский пускай чешется. Над ним закапает все сильнее. Еще 2-3 дня, и его группировки рассыплются. А нам-то чего беспокоиться? Пускай будет получен военный результат - ради чего начиналась эта операция. А потом уже вести переговоры о том, к каким условиям мирного соглашения или к каким условиям капитуляции следуют.

- В этих условиях возможен серьезный диалог?

- Должна быть субъектность. Лавров представляет политическую элиту и президента Российской Федерации. Он несет ответственность за свои слова. Украина – это не субъект уже международных отношений. Она субъектом перестала быть несколько лет назад.

- Возможна ли встреча Путина и Зеленского?

- Пускай внятно сформулируют цели. Зеленский говорил о том, что хорошо бы встретиться. Невнятно формулировал предмет для беседы. Что, наш президент будет встречаться со всякими клоунами, без предмета, предварительно согласованного? Пускай Зеленский скажет: я готов капитулировать. Я готов сделать то-то и то-то. И давай это обсуждать, Владимир Владимирович. Вот тогда понятен предмет.

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