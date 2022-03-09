Российские войска выбили националистов из пригородов Киева. Репортаж с места событий

Фото: Александр КОЦ

РАЗРУШЕНИЯ ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНЫЕ

- Саш, рассказывай – как что происходит под Киевом, какие настроения в войсках?

- Со связью здесь очень плохо, поэтому военные помогают со связью сейчас, выхожу через их возможности. Продолжается наступательная операция на Киевском направлении со стороны Чернобыльской зоны отчуждения. Она идет на Киев с двух направлений – еще есть Черниговское.

Я на Чернобыльском направлении. И здесь сейчас последние три дня немножко интенсивность наступательных действий снизилась из-за того, что объявлены гуманитарные коридоры, по которым могут эвакуироваться гражданские как из столицы, так и из пригородов Киева. Это и Ирпень, и Буча, и Гостомель. И мы работаем на этих гуманитарных коридорах, по которым должны выходить колонны с гражданскими машинами, но по каким-то причинам гражданские люди по этим коридорам не выходят. Либо их не оповещают, либо их не пускают, либо просто со стороны Киева не организуется никакая эвакуационная работа.

Мы работали несколько дней в зоне, приближенной к аэродрому Гостомель и к населенному пункту Бородянка. И там ситуация, наверное, ничем сейчас не отличается от того, что я видел за последние 8 лет в Донбассе, за тем исключением, что здесь на боевые действия еще наложилась своя местная специфика, потому что перед тем, как Россия начала свою операцию, в Киеве было роздано 20 тысяч автоматов и местные жители жалуются, что еще до прихода России все пригороды были оккупированы мародерами с оружием.

Интенсивность наступательных действий на Чернобыльском направлении снизилась из-за того, что объявлены гуманитарные коридоры. Фото: Александр КОЦ

Я разговаривал с местным священником в Бородянке, священник отец Виктор, настоятель Святомихайловского храма, и вот он говорит, что практически местные люди, все их знают, они брали автоматы и в масках бегали, грабили и местных жителей, и местные магазины, и местные банки – я видел всю эту картину – вывернуты наизнанку офисные здания. Это первая волна мародеров, которая прошлась по этим пригородам киевским.

Потом туда заехали нацгвардия и националисты, которые этот поселок вдоль трассы на Киев превратили в укрепрайон, где каждое окно стало огневой точкой. Пришлось выбивать их оттуда силой. И, когда эти украинские формирования уходили, они накрывали колонны российских войск прямо по жилым кварталам. Это видно по центральной улице Бородянки - стоит несколько сожженных российских Уралов, но вокруг просто все дома разрушены! Судя по всему, их накрывали реактивной системой залпового огня! Поэтому, конечно, здесь разрушения очень серьезные.

Чем отличается от Донбасса? Тем, что здесь люди еще не привыкли. В Донбассе они могут по звуку определять и тип вооружения, и направление, откуда летит заряд. А здесь люди еще не опознают. Они в шоке. Многие просто не понимают, что происходит, потому что связи нет, электричества нет, никакого сообщения с внешним миром нет. У людей полная информационная изоляция и те усилия пропагандистские, которые предпринимают сейчас обе стороны, они на них не действуют. Интернета тоже нет.

РОССИЯ ХОТЯ БЫ ПОРЯДОК НАВЕЛА

- Говорят, что с Украины уехало более 2 миллионов человек – беженцы – 5% населения. А люди, которые оказались в самых опасных местах, почему они остаются? Некуда ехать? Они не осознают опасность?

- На людей так внезапно все это свалилось, поэтому, конечно, они не всегда оценивают угрозу. Но в тех жилых районах, где побывали мы, гражданских людей осталось крайне мало. Это те, кто либо не успел, либо изначально не верил, что все примет такой оборот. Сейчас они просто боятся в какую-либо сторону выезжать.

Спецкор kp.ru Александр Коц приближается к Киеву. Фото: Александр КОЦ

- Операция идет 2 недели. Времени более, чем достаточно, чтобы понять, что ничем хорошим это не закончится. Тем не менее, нет никакой статистики, что из Киева уехала, допустим, половина жителей. Они там сидят и продолжают слушать идиотскую украинскую пропаганду.

- Когда шли активные бои в Донбассе, Донецк тоже полностью не выезжал, выезжали люди из прифронтовой зоны – кто-то в подвалах там сидит на окраинах города, а в центре - на бульваре Пушкина в ресторанах было сложно найти свободное место. Я думаю, что в Киеве тоже сейчас рестораны работают.

Опять же, после нашествия мародеров появился хоть какой-то порядок, появилась Россия, которая хоть как-то помогает людям, хотя бы сухпайками, пока не налажены поставки гуманитарной помощи. А она очень требуется, потому что нарушена доставка продуктов. Люди жалуются, что хлеба негде купить. Но хотя бы люди стали уверенны в своей безопасности. Они могут соглашаться или нет с военной операцией, но то, что с приходом российских войск наконец-то порядок пришел – это очевидно.

"НИКТО НАШЕГО ДЖЕНТЛЬМЕНСТВА НЕ ОЦЕНИТ"

- А доставка продуктов вообще может работать нормально в условиях боевых действий?

- Конечно, в привычном понимании нет, но должны работать гуманитарные маршруты, по крайней мере, на тех территориях, которые примыкают к границе с Россией. Все возможности для этого есть. У нас опыт таких операций богатый и не только в Сирии. МЧС России участвовало во многих спасательных и гуманитарных операциях по всему миру.

- Россия предложила гуманитарные коридоры для больших городов, которые оказались на линии фронта. Режим Тишины. Это затишье как долго еще может продлиться?

- Затишье оно с нашей стороны, мы гарантируем коридоры для эвакуации и прекращаем огонь, даем возможность гражданским выйти. Но во время этих затиший продолжается артиллерийский огонь со стороны Украины. Даже пуски ракет Точка У. То есть, затишья в привычном понимании этого слова нет. Я думаю, что Россия будет и дальше показывать свое желание минимизировать потери среди гражданского населения, хотя, конечно, никто этого джентльменства не оценит.

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