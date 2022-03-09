США признали, что данные секретных исследований на Украине приходится срочно уничтожать

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Замгоссекретаря Виктория Нуланд, предки которой родом из украинских местечек, неожиданно для всех признала, что США занимались в своих биолабораториях на Украине некими важными и секретными исследованиями. А фактически - биологическим оружием.

«На Украине есть биологические исследовательские лаборатории. В настоящий момент мы озабочены тем, что российские военные могут пытаться взять их под контроль. Мы работаем с украинской стороной над тем, чтобы материалы биологических исследований не попали в руки российских сил», - заявила Нуланд на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

Нуланд также подчеркнула, что если на Украине и произойдет какой-нибудь инцидент, «связанный с биологическим или химическим оружием, то ответственность за это будет нести российская сторона».

ОРУЖИЕ ПРОТИВ СЛАВЯН?

Интересная выходит загогулина: биолаборатории и находящееся на них билогическое и химическое оружие принадлежит Украине и США, а ответственность за него должны граждане России. Как это очень по-американски...

Но главный вопрос - почему Америка занимается оружием массового уничтожения у границ России? Почему не в Техасе и не в Калифорнии?

Не потому ли, что исследования велись на восточно-славянском генотипе? И предполагалось, что это биологическое оружие будет действовать адресно - на русских, украинцев и белорусов?

Даже школьники знают, что биологическое, бактериологическое и химическое оружие считается оружием массового поражения и давно запрещено международными конвенциями.

А если это были мирные научные исследования, почему американцы так боятся, что они попадут в руки России?

И если эти исследования мирные, почему их финансировал Пентагон? То есть, военные.

БИОУДАР ПО ЕВРОПЕ?

Напомним, ранее начальник радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов рассказал, что на Украине работали до 30 биолабораторий, предположительно производящих биооружие.

При этом он предъявил не какую-то пробирку с белым порошком, как Колин Пауэлл с трибуны ООН, а официальные документы - распоряжение США Минздраву Украины от 24 февраля, где предписывается ликвидировать материалы исследований в биолабораториях на территории Украины. Согласно этим бумагам только во Львове было уничтожено 232 емкости с возбудителем лептоспироза, 30 – с туляремией, 10 – с бруцеллезом, 5 – с чумой. Всего - более 320 емкостей.

2003 год, Колин Пауэлл потрясает в ООН доказательствами о разработке Ираком химического оружия. Фото: REUTERS

- Номенклатура и избыточное количество биопатогенов свидетельствуют о работах, проводимых в рамках военно-биологических программ, - подчеркнул на брифинге Кириллов.

Слово «избыточное» в данном случае говорит о том, что лаборатории на Украине не просто летучих мышей препарировали, а производили биооружие в достаточном количестве. При этом на территории Украины ведутся самые грязные испытания, а образцы переправляются в США.

УКРАИНА СЕКРЕТОВ НЕ ДЕРЖИТ

«В прошлом году Минобороны Германии проводило на территории Украины изучение возбудителей Конго-Крымской геморрагической лихорадки, лептоспироза, менингита, хантавирусов в рамках реализации украинско-германской инициативы по обеспечению биологической безопасности на внешних границах Евросоюза. После этого под предлогом испытаний средств лечения и профилактики коронавирусной инфекции из Украины в НИИ имени Уолтера Рида Сухопутных войск США было вывезено несколько тысяч образцов сыворотки больных, в первую очередь относящихся к славянскому этносу», - говорится в докладе Миноброны.

Разве может что-то быть секретным в братской Украине? О чем знают три украинца, точно знают все кому нужно. С 2014 года эксперты Минобороны фиксировали на Украине рост числа случаев африканской чумы свиней, краснухи, дифтерии, туберкулеза, кори и полиомиелита. Однако, никто не ожидал столь скорого и откровенного признания.

В ЭТО ВРЕМЯ

Председатель Следственного комитета России Александр Иванович Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России возбудить уголовное дело по факту разработки биологического оружия на территории Украины, финансирование которого осуществлялось из-за рубежа.

«Излишняя озабоченность представителей США украинскими биологическими объектами может свидетельствовать о намерении их использования в немирных целях» - говорится в заявлении Бастрыкина.

В СК России отметили, что следствие запросит у Министерства обороны необходимые сведения для дачи правовой оценки указанным фактам.

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