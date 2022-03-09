Больную сифилисом бывшую жену Андрея Аршавина лечат принудительно

Алиса Казьмина поведала, что страшной болезнью ее заразила родная мать Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Поклонники с замиранием сердца следят за перипетиями в жизни бывшей жены Андрея Аршавина. Многодетная мать некоторое время назад на всю страну объявила о том, что у нее сифилис третьей стадии. Алиса Казьмина также поведала, что страшной болезнью ее заразила родная мать. Все это время пенсионерка старалась делать очень деликатные заявления. Но на днях рубанула правду-матку.

Мама бывшей жены Андрея Аршавина рассказала о срыве больной сифилисом дочери. Наталья Сарычева подчеркнула, что желает наследнице лишь добра. "Это не так просто - лечить принудительно. Я все знаю, переживаю, но что мне делать - не знаю..." - сокрушается пенсионерка.

Ранее она говорила: «Конфликт односторонний. Инициирован не мной, а Алисой. Ополчилась она не только на меня, но и на сына».

Также женщина добавила, что ее дочь держится на расстоянии и некоторое время находилась под наблюдением врачей: "Она с девочками отдельно живет. Да, лечилась в больнице".

Сама Алиса Казьмина уверяла публику в том, что мать длительное время делала ей уколы, намеренно заражая ее сифилисом. "Отравила меня мать! Отомстила... И уже давно... Год сифилис, не меньше... Травила меня упорно. Уколов она делала мне много, поэтому ей оставалось только наблюдать, как сгорает ее дочь... Мать не только травила меня, но еще и осознанно доводила до психоза. Насколько же мерзко понимать, на что способна твоя мать", - негодовала 39-летняя брюнетка.