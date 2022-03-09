Украинского вице-премьера здесь повесили бы на фонаре: На Мариуполь надвигается что-то страшное

Из Мариуполя вышел вчера буквально десяток человек, кто смог вырваться Фото: REUTERS

Я вот под Мариуполем уже почти неделю. Могу сказать, что из Мариуполя вышел вчера буквально десяток человек, кто смог вырваться – украинские националисты их в спину обстреливали. А пресс-служба нацбата «Азов», засевшего в Мариуполе, заявила, что российская авиация разбомбила офис Красного Креста в центре города, причем, чуть ли не два раза там бомбили… И вот теперь посмотрите, как это работает. Достаточно быстро бомбежку опровергли. Но это сообщение уже разошлось, его подхватили все ведущие западные СМИ. И больше никому в принципе ничего знать не надо – Россия разбомбила Красный Крест. Прекрасно!

Я даже пофантазировал, как там русскому летчику нарезали задание: а вот разбомби-ка ты Красный Крест в центре города...

То, что сейчас присходит под Мариуполем, это не наступление в полной мере еще, ни в коем случае. Наши взяли промзону – как мне рассказывали ребята, которые оттуда вернулись – все очень тяжело идет. Их обкладывают с минометов, которые «азовцы» расставили в городе за первой линией домов, прямо во дворах.

Но взяли эту линию.

Наши госпиталь развернули. Я сам помогал медикаменты отгрузить.

И еще мне не понравилось вот что. Аналогия с штурмом Грозного. Я ради интереса посмотрел, сколько в Грозном жило по данным переписи 1990 года, и сколько в Мариуполе. Цифра сопоставимая. Что там 400 тысяч, что в Мариуполе 400 тысяч. Другое дело, что Грозный защищало значительно больше людей, чем сейчас Мариуполь. Вот у меня есть две информации от разведки – одни называют цифру в 5000 военных, но это, по-видимому, с гражданским корпусом «Азова» – это обормоты, получившие автоматы. Вторая цифра – 3000 человек боеспособных. На самом деле это и не мало. Особенно если город накачивали оружием, готовили позиции…

Ну, ополченцы пытаются количество жертв минимизировать. Среди людей, которые там уже с 2014 года, все перераненные по десять раз, с кем ни поговоришь, и доразведывают, доразведывают… Ну, не знаю, что там еще доразведывать. Но что-то такое страшное надвигается.

Насчет вице-премьера Украины Верещук, которая объявила о согласовании с Россией гуманитарного коридора из Мариуполя. Поймите, «Азов», который сидит в городе, он эту Верещук с удовольствием бы повесил на первом фонаре. Потому что зрадники (предатели), они во владе (власти) сидят – это как бы аксиома еще с 2014 года.

В «Азове» прекрасно понимают, что жители Мариуполя – это их последний резерв, которым они могут прикрыться.

Власть в Киеве может издавать законы, их озвучивать, но не более того. А управлять войсками, особенно которые на передовой, власти Украины уже не могут.

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