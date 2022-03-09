Налог на вклады отменяется, налог на роскошь изменяется: Правительство утвердило новые меры поддержки россиян

Михаил Мишустин на заседании правительства. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

С этого года «налог на роскошь» будет браться с автомобилей, стоимость которых превышает 10 млн.рублей, а не 3 млн.рублей, как сейчас. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин на заседании правительства в среду.

Сейчас транспортный налог на дорогие автомобили рассчитывается с применением повышающих коэффициентов от 1,1 до 3 в зависимости от года выпуска машины и ее средней стоимости. Коэффициент 1,1 установлен для автомобилей средней стоимостью от 3 млн. рублей до 5 млн. рублей, с года выпуска которых прошло не более трех лет. Коэффициент 2 - при средней стоимости машины от 5 млн. рублей до 10 млн. рублей и не более пяти лет с года выпуска, коэффициент 3 - при средней стоимости от 10 млн. рублей до 15 млн. рублей и менее 10 лет с года выпуска, а также для автомобилей средней стоимостью от 15 млн рублей не старше 20 лет.

Мишустин также рассказал, что правительство предлагает освободить граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) со всех процентов по банковским вкладам, которые превышают 1 миллион рублей. Речь идет о процентах по вкладам за 2021–2022. Изменения будут внесены в Налоговый кодекс.

Напомним, с этого года россияне должны были впервые заплатить налог с процентов по вкладам, полученных за 2021 год. Предполагалось, что с части дохода, полученного по всем таким депозитам, нужно заплатить налог 13%. При этом не имело значения - размещены средства в одном или в разных банках. За прошлый год не облагались НДФЛ проценты, полученные в размере 42,5 тыс. рублей. При превышении этой суммы с разницы нужно было уплатить налог. На начало этого года необлагаемый минимум вырос до 85 тысяч рублей для доходов, полученных в 2022 году.

Мишустин отметил, что вслед за ростом ключевой ставки ЦБ банки серьезно увеличили проценты по вкладам, и соответственно доходы по ним вырастут, как и сумма налога.

- Отмена такой нормы не только на уплату процентов за прошлый год, но и за текущий 2022 год, позволит поддержать граждан и поможет сохранить сбережения, - сказал Мишустин.

Премьер отметил, что план мер поддержки в условиях санкций будет пополняться, исходя из ситуации.

- Не все мероприятия связаны с прямой финансовой поддержкой. Немалая часть усилий будет направлена на улучшение предпринимательского климата, на облегчение регуляторики, снижение административных ограничений и издержек, налоговое стимулирование, либерализацию норм уголовно-процессуального и административного кодексов, - сказал Мишустин. Он также заявил, что «турбулентность, связанная с санкциями, закончится».