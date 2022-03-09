Живет затворником в Штатах без денег и работы: исполнитель хита "Я убью тебя, лодочник" стал неузнаваем из-за тяжелой болезни

Некогда подтянутый и энергичный "профессор" изменился до неузнаваемости

Когда-то в девяностых хриплые хиты Профессора Лебединского - "Я убью тебя, лодочник", "Комарики" и "Я танцую пьяный на столе" звучали на каждом шагу, а сам музыкант колесил с гастролями по стране. Однако, слава оказалось недолгой: уже в нулевых певец исчез с радаров. Как выяснилось, Алексей Лебединский переехал в США и переквалифицировался в фотографа.

Долгое время звезду девяностых было ни слышно, ни видно. Но на днях в соцсетях музыкант опубликовал видеообращение, которое стало для публики настоящим шоком. Некогда подтянутый и энергичный "профессор" изменился до неузнаваемости. Оказалось, в Америке он живет отшельником без денег, карьеры и перспектив. Виной тому - неизлечимая болезнь, из-за которой Лебединский изолировался от общества.

- Вы наверное, думаете, кто этот бородатый старик, - обратился к подписчикам певец, неузнаваемый из-за густой бороды и седой шевелюры. - Вы видите абсолютно бомжацкого вида человека и не понимаете, как можно так себя запустить. Я давно хотел начать вам рассказывать, в каком состоянии нахожусь я и другие люди, больные этим недугом. Многие называют это большим депрессивным расстройством или экзистенциальной депрессией. За 25 лет ни один специалист не помог мне облегчить это состояние.

По словам музыканта, ему плевать на собственную внешность, так как свое жилище он почти не покидает. Разве что раз в две недели выходит в магазин, стараясь вернуться домой как можно скорей.

- Я от всего испытываю стресс, у меня начинаются приступы. Что такое приступы? Это когда тебя начинает трясти, земля уходит из под ног, давление поднимается под 300, и ты должен немедленно скрыться и положить таблетку под язык, - объяснил Лебединский. - Тебя будет колотить полчаса, показывать это людям не хочется. Чувство отчаяния и бесконечной беспомощности никогда не покидает меня. Даже когда я давал концерты и пел вместе с вами, боль всегда была со мной. Поймите, это очень унизительно для мужика. Мне 53 года. И 25 лет своей жизни я ношу этот груз и скрываю его от вас.

Каждый день некогда популярного музыканта проходит в слезах: при такой болезни, как уверяет Профессор Лебединский, он не может испытывать ни радости, ни удовольствия - только страх. При этом недуг стремительно прогрессирует: за последний год артист перестал общаться даже с самыми близкими людьми.

- Я пытался завести отношения с девушками, но испытывал чувство вины и ненависти к себе, потому что я беспомощное говно и ничего не могу с этим сделать, - признался певец. - Я не могу работать, мне все кажется бесполезным. Не могу испытывать положительные эмоции. Представьте: когда моя дочь идет в первый класс и все радуются, я прячусь за дерево, чтобы никто не видел моих слез. Поэтому я много лет сижу в маленькой комнате, у меня есть коморка, где я могу делать что хочу. Надежды практически нет – социум никогда не станет для меня своим.

Тем не менее, свое признание Лебединский сделал не просто так. Он все еще надеется, что кто-то сможет помочь ему победить тяжелую депрессию, а окружающие начнут с пониманием относиться к его недугу.