Японские ученые попытаются разгадать тайну «защищающей от коронавируса» мумии русалки

Служители храма Эндзюин долго отказывались предоставить специалистам свою реликвию

Мумия русалки, хранившаяся почти три столетия в храме префектуры Окаяма, была объектом поклонения многих прихожан. Считалось, что она исцеляет от множества болезней и даже защищает от коронавируса.

- Мы поклонялись ей в надежде, что она поможет смягчить пандемию коронавируса, - признаются священники.

Высушенные останки неизвестного человекоподобного существа вызывали интерес у ученых, но служители храма Эндзюин долго отказывались предоставить специалистам свою реликвию.

История обретения загадочной мумии туманна. Основная легенда, которой придерживаются местные жители, что русалку поймали в провинции Тоса (сейчас - Коти) между 1736 и 1741 годами. Останки существа переходили от одного богатого владельца к другому. В итоге мумия нашла свое пристанище в храме.

Около 40 лет она выставлялась на всеобщем обозрении в стеклянном саркофаге, но сейчас хранители храма убрали ее в несгораемый сейф, чтобы предотвратить разрушение реликвии.

В начале этого года члену правления Фольклорного общества Окаямы Хироши Киношита, который наткнулся на фотографии мумии, удалось договориться о проведении специальных исследований. Коробку с мумией, чья длина составляет не более 30 см, доставил в Университет науки и искусств Курашики лично главный священник храма Кодзен Куида. Там уже изучением останков загадочного существа занялась команда палеонтолога Такафуми Като.

Специалисты провели компьютерную томографию, взяли у мумии образцы ДНК, чтобы определить природу ее происхождения. Верхняя половина мумии напоминает то ли человека, то ли обезьяну с волосатой головой, зубастым ртом, руками с пальцами, на которых сохранились ногти. Нижняя часть - рыбья - с мощным изогнутым хвостом и остатками чешуи. Результаты исследования ученые обещают представить этой осенью.

Но уже сейчас слышны голоса скептиков, которые утверждают, что это очередная мистификация, созданная для привлечения туристов. Подобная история произошла в начале XIX века, когда голландским путешественникам продали «Русалку Фиджи». Мумия побывала в Англии, затем добралась до США, где выдвинули версию, что это чучело, сделанное из останков орангутанга и лосося.

Мумия из храма Эндзюин - далеко не единственный объект поклонения. Известно о еще двух «русалках», чьи останки хранились в храмах на горе Коясан и острове Амами-Осима. У них тоже верхняя часть была человекоподобный, а нижняя - рыбьей.

В японской мифологии присутствуют две разновидности русалок, и они далеки от их европейских собратьев - красивых молодых девушек с рыбьими хвостами. Первые - амабиэ - человекоподобное существо с клювом вместо рта, копной длинных волос, тремя ногами-хвостовыми плавниками и фактически отсутствующим туловищем. Вторые - нингё - существо с человеческой головой, обезьяньим ртом с мелкими зубами, рыбьим хвостом и блестящей чешуей. Согласно поверью, если съесть нингё, то можно продлить жизнь на столетия.