Ученые признали чернослив суперфудом для женщин

Чернослив вызывает изменения микробиома в кишечнике (в лучшую сторону) Фото: Shutterstock

Самый лучший способ предотвратить или отсрочить потерю костной массы у женщин – полюбить чернослив. И есть его как можно чаще.

Так уверяют учёные из Государственного университета штата Пенсильвания (США) после того, как получили результаты исследования, которое проводили на протяжении всего 2021 года.

Традиционная медицина давно использует чернослив. Доказано, что он благотворно влияет на кишечник, помогает справиться с такими проблемами, как, например, запоры. А теперь появилась ещё одна причина его полюбить – как оказалось, он способен уменьшать окислительный процесс, который как раз и способствует потере костной массы.

Это открытие очень важно для женщин, особенно в период мено- и постменопаузы.

- В это время у них резко снижается уровень эстрогена. Из-за чего начинаются особые окислительные процессы и воспаления. И как результат – увеличивается риск ослабления костей, вот откуда такой резкий скачок остеопорозов и переломов костей у дам «серебряного» возраста, - говорит Конни Роджерс, доцент кафедры диетологии и физиологии Пенсильванского государственного университета.

Остеопороз — состояние, при котором кости становятся слабыми и ломкими. Это может случиться с кем угодно в любом возрасте, но наиболее распространено среди женщин старше 45 лет. Более 200 миллионов женщин во всем мире становятся жертвами этого заболевания ежегодно. И каждый год по этой причине в больницы попадают почти девять миллионов пациентов с переломами.

По мнению профессора Роджерса, на протяжении всей жизни человека кости сохраняются за счет процессов, когда создаются новые костные клетки и удаляются старые. Но с возрастом (после 40 лет) разрушение старых клеток начинает опережать образование новых. Это может быть вызвано несколькими факторами, включая воспаление и окислительный процесс, когда в организме нарушается баланс свободных радикалов и антиоксидантов.

Учёные Пенсильванского университета считают, что включение чернослива в рацион замедляет этот процесс и даже помогает обратить процесс вспять. И в подтверждение своих слов приводят результаты клинического испытания - они показали, что у всех женщин, принявших участие в эксперименте, улучшилась минеральная плотность костей и выровнялся костный метаболизм. В среднем показатели повысились на 30%. Добиться таких результатов женщинам позволило ежедневное употребление 100 граммов чернослива (это примерно 10 слив в засушенном виде).

Такой целебный эффект чернослива авторы исследования поясняют тем, что данный сухофрукт содержит многие питательные свойства, в том числе минералы, витамин К, фенольные соединения и пищевые волокна — все это помогает противостоять потере костной массы.

Плюс к тому, чернослив вызывает изменения микробиома в кишечнике (в лучшую сторону) - что в свою очередь снижает воспаление в толстой кишке. И приводит к снижению уровня провоспалительных цитокинов (микроскопические белки, работающие в качестве клеточных мессенджеров, в большом количестве могут спровоцировать повышенный воспалительный ответ в организме).

Важно учитывать, что сухофрукты – очень калорийный продукт. Энергетическая ценность чернослива около 230 ккал/100 г. Принимайте это во внимание, составляя дневной рацион.

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