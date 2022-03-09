День рождения по новым ценам: Ксения Бородина и Анастасия Ивлеева пели в караоке и гуляли всю ночь до утра

Ксения Бородина праздновала в модном шелковом платье-комбинации Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Ксения Бородина и Анастасия Ивлеева – телеведущие и блогеры. Они похожи не только тем, что родились в один день, но и любовь к дорогим, пафосным вечеринкам – такие праздники они обычно устраивали на свои дни рождения. В этом году Ксения и Анастасия три месяца готовили большие праздники, но отменили их в конце февраля и отгуляли без прежней роскоши – хотя тоже неплохо.

Торт для именинницы. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Ксения Бородина отмечала 39-й день рождения дважды. Накануне погуляла в ресторане с друзьями, а днем принимала дома поздравления от дочек, мамы и бабушки. Ближе к вечеру Бородина собрала подружек с мужьями в подмосковном элитном ресторане – гостей было человек 15. Угощения были роскошные – устрицы и прочие морские деликатесы. Пили коктейли, дорогое вино и шампанское. Среди гостей были и известные в блогерских кругах – звезды «Дома-2» Наталья Варвина, Елена Бушина, Ольга Орлова, визажист Сердар Камбаров.

Дома у Бородиной полно цветов. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Ксения Бородина взяла слово в начале праздника и обратилась к гостям: «Я понимаю, что отняла у своих подруг такой великий праздник 8 марта. Каждый раз говорю, что я не виновата – это все моя мама. Для меня дружба имеет какое-то прям колоссальное значение – я не знаю с чем это связано: с психологией, нумерологией, астрологией. Я всю жизнь делаю на это ставку. В разное время вы оказывались со мной в разных жизненных ситуациях, с каждой из вас связана какая-то история - поддержки, слез, радости. Мы все это проживаем вместе – в бесконечных разговорах, сплетнях, обсуждениях. Мы любим друг друга. Вы все были свидетелями одного, второго моего брака. Каждый раз я поднимала тосты за мужей, но я всегда знала – чтобы ни случилось мои подруги всегда со мной. Мужья могут уходить, приходить – все что угодно. Самое важное – мои дети, моя мама и бабушка, и друзья».

Женская половина гостей. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Обычно на праздниках Бородиной торты «многоэтажные» - как на звездных свадьбах. В этот раз тортик был скромнее, но свечи именинница задула и желание от этого другим не стало. После банкета гости переместились в караоке. Пели, танцевали, пили – все как положено на веселой вечеринке. Ксения Бородина в этот вечер чаще других подходила к микрофону, в ее исполнении гости услышали много хитов. Бородина выводила любимую: «Судьба моя ретивая, тебе не по плечу. А я живу красивая как я хочу». Подарков было много – чаще всего подруги согласовывают их с желаниями именинницы. Сердар Камбаров подарил набор помад Gucci – целых 10 штук. Именинница пошутила: «Какой дефицитный теперь подарок!»

Один из подарков — помады. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

По подсчетам экспертов два вечера в ресторане обошлись имениннице примерно в 500 тыс. руб. Раньше Бородина меньше, чем на миллион не гуляла.

Элджей поздравил Ивлееву и лично, и в соцетях — назвал «бывшую» женой. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Анастасия Ивлеева отметила 31-день рождения в баре-ресторане Санкт-Петербурга с узким кругом друзей. Ели, выпивали, пели в караоке, много гуляли. Отмечала Ивлеева также, как и Бородина два вечера подряд. Звонил и поздравлял именинницу и бывший муж рэпер Элджей.