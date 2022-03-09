В Петербурге обсудят вопросы сохранения и популяризации языков коренных народов Арктики

Фото фонда Росконгресс

Международный семинар по сохранению и популяризации языков коренных малочисленных народов Арктики состоится 17–18 марта в Санкт-Петербурге. Семинар запланирован в рамках плана основных мероприятий председательства России в Арктическом совете, а также Международного десятилетия языков коренных народов в 2022–2023 годах. Оператором всех мероприятий председательства выступает Фонд Росконгресс.

В семинаре примут участие представители федеральных и региональных органов власти, организаций коренных народов, ученые, педагоги, разработчики IT-проектов, а также молодежь из 9 арктических регионов России.

Среди участников:

Николай Корчунов, посол по особым поручениям МИД России, председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета,

Игорь Баринов, руководитель Федерального агентства по делам национальностей,

Анна Дегтева, исполнительный секретарь Секретариат Арктического совета коренных народов,

Григорий Ледков, Президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, член Совета Федерации.

- Сохранение родных языков – это общая задача коренных народов всех стран Арктического региона, именно поэтому российские участники представят на семинаре целый ряд инициатив для совместной реализации, - отметил руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.

Программа семинара включает тематические сессии по таким направлениям, как «Цифровизация языков коренных малочисленных народов Арктики», «Методическое обеспечение преподавания языков коренных малочисленных народов», «Продвижение языков коренных малочисленных народов Арктики: новые медиа».

Также запланированы секционные заседания«Возможности IT-технологий в сохранении языков коренных малочисленных народов Арктики», Литературное творчество на языках коренных малочисленных народов, «Презентация просветительско-образовательного проекта «Литературный конкурс «Голос Севера», «Издание литературы на языках коренных малочисленных народов Арктики: современное состояние и перспективы».

На семинаре состоятся мастер-классы в области педагогических технологий, литературного творчества и IT-технологий. Также пройдет выставка учебников и учебных пособий по родным языкам коренных малочисленных народов Российской Федерации.

Отдельное место в программе займет обсуждение проекта Арктического совета «Цифровизация языкового и культурного наследия коренных народов Арктики».

Организатор семинара – Федеральное агентство по делам национальностей.

Онлайн-трансляция конференции будет доступна на официальном сайте российского председательства.