Что скрывается за «массовым бегством» россиян в Грузию

Грузия без сомнений остается, пожалуй, самой простой для въезда россиян страной Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ФЕЙК: Грузия стала колыбелью для бежавших россиян

Якобы, именно эта страна стала главным направлением для тех, кто не согласен с политикой российского руководства или чего-то боится. А министр экономики и устойчивого развития страны Леван Давиташвили даже назвал число людей «беженцев». Это 20-25 тысяч человек.

НА СМОМ ДЕЛЕ: Грузия без сомнений остается, пожалуй, самой простой для въезда россиян страной: никакого визового режима, нет ковидных ограничений. Но ни о каком «массовом бегстве», как это преподносят ряд телеграм-каналов, речи быть не может. Более того, численность россиян, которые сейчас едут в Грузию даже снизилась.

Да, цифру в 20 тысяч человек подтверждают и в министерстве внутренних дел:

- В течение последних 13 дней в Грузию вошли немногим более 20 тысяч граждан России, - заявил глава ведомства Вахтанг Гомелаури. Но в то же время он подчеркнул, что «в 2019 году за аналогичный период в 13 дней в Грузию прибыли 40 тысяч российских граждан».

Результат - налицо.

Также, господин Гомелаури опроверг и домыслы о том, что большинство россиян остаются в Грузии.

- За последние дни примерно три тысячи российских граждан остаются в Грузии. Более 100 граждан мы не впустили в страну по разным причинам, - отметил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Со следующей недели Грузия начнет ввозить в Россию свои фрукты

Это лимоны, апельсины, мандарины, виноград, яблоки, груши, айвы и другие (подробнее)

Шольц считает правильным отказ Украине и Грузии в приеме в НАТО

Переговоры в альянсе по этому вопросу были очень долгие, отметил политик (подробнее)