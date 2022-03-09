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Политика9 марта 2022 16:25

Что скрывается за «массовым бегством» россиян в Грузию

В сети запустили очередной фейк, который должен посеять панику среди пользователей интернета
Валентин АЛФИМОВ
Валентин АЛФИМОВ
Грузия без сомнений остается, пожалуй, самой простой для въезда россиян страной

Грузия без сомнений остается, пожалуй, самой простой для въезда россиян страной

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ФЕЙК: Грузия стала колыбелью для бежавших россиян

Якобы, именно эта страна стала главным направлением для тех, кто не согласен с политикой российского руководства или чего-то боится. А министр экономики и устойчивого развития страны Леван Давиташвили даже назвал число людей «беженцев». Это 20-25 тысяч человек.

НА СМОМ ДЕЛЕ: Грузия без сомнений остается, пожалуй, самой простой для въезда россиян страной: никакого визового режима, нет ковидных ограничений. Но ни о каком «массовом бегстве», как это преподносят ряд телеграм-каналов, речи быть не может. Более того, численность россиян, которые сейчас едут в Грузию даже снизилась.

Да, цифру в 20 тысяч человек подтверждают и в министерстве внутренних дел:

- В течение последних 13 дней в Грузию вошли немногим более 20 тысяч граждан России, - заявил глава ведомства Вахтанг Гомелаури. Но в то же время он подчеркнул, что «в 2019 году за аналогичный период в 13 дней в Грузию прибыли 40 тысяч российских граждан».

Результат - налицо.

Также, господин Гомелаури опроверг и домыслы о том, что большинство россиян остаются в Грузии.

- За последние дни примерно три тысячи российских граждан остаются в Грузии. Более 100 граждан мы не впустили в страну по разным причинам, - отметил он.

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