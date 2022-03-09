«Единая Россия» предложила новые меры поддержки бизнеса и населения

Первый вице-спикер Госдумы, который представляет «Единую Россию» в оперштабе правительства России, Александр Жуков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

9 марта координаторы народной программы «Единой России» представили предложения по обеспечению социально-экономической стабильности в стране. Общественники уже начали проработку инициатив с представителями министерств. Некоторые были одобрены в правительстве при подготовке второго пакета мер поддержки экономики и граждан в условиях санкций, сообщил первый вице-спикер Госдумы, который представляет «Единую Россию» в оперштабе правительства России, Александр Жуков.

ПРЕДУПРЕДИТЬ БАНРОТСТВО И СОХРАНИТЬ РАБОЧИЕ МЕСТА

В частности, речь идет об освобождении граждан от уплаты подоходного налога по вкладам, поддержке авиаперевозок и гостиничного бизнеса. Также одобрение получил законопроект, который станет первым шагом к национализации имущества иностранных компаний, покидающих российский рынок – с этим предложением ранее выступила «Единая Россия».

Законопроект позволяет вводить внешнее управление по суду в организациях, более 25% которых владеют иностранные лица недружественных государств, при прекращении деятельности. Это позволит предупредить банкротство и сохранить рабочие места.

«В числе мер поддержки - разрешение на ввоз и применение лекарственных препаратов без выполнения требований к их маркировке и получения разрешения Росздравнадзора. Это позволит в короткие сроки возместить рынок лекарств, которые ранее доставлялись из стран ЕС», - пояснил Александр Жуков.

Также «Единая Россия» предложила расширить меры поддержки агропромышленного комплекса и сельхозпроизводителей. В первую очередь речь идет о контроле за ростом цен на продовольствие и наценками торговых сетей на ряд продуктов, а также за расходованием средств на проведение весенних полевых работ. Партия добилась выделения средств на посевную в полном объеме – 25 млрд рублей.

Чтобы упростить работу сельхозпроизводителям, «Единая Россия» предлагает ввести для них мораторий на проведение проверок и обеспечить льготными кредитами. Помимо этого, важно проработать вопросы льготных тарифов на перевозки, горюче-смазочные материалы и удобрения. Дополнительной поддержки требуют хлебопекарная и молочная промышленность.

ЗАРПЛАТНЫЕ КРЕДИТЫ

Отдельно участники совещания остановились на мерах социальной поддержки граждан. Как подчеркнула глава партийной комиссии по защите материнства, детства и поддержке семьи, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, нужно изменить приоритизацию положений народной программы, уточнить некоторые пункты с учетом новых вызовов.

«В приоритетном порядке – вопрос повышения оплаты труда учителей, врачей, работников бюджетной сферы. Принять новую редакцию закона о занятости, которая создаст дополнительные возможности трудоустройства на всей территории России. Важно расширять меры соцподдержки малообеспеченных семей, принять поэтапный план поддержки инфраструктуры детского отдыха», - отметила она.

Помимо обеспечения занятости, «Единая Россия» разработала меры поддержки рынка труда. Как сообщил заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев, речь идет, в том числе, о предоставлении зарплатных кредитов – при условии перепрофилирования организации и сохранения рабочих мест для погашения кредита за счет государства.

«ЭТО ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ВОЙНА»

Также будет рассмотрен вопрос организации переобучения не только безработных, но и сотрудников предприятий, которые будут менять технологии выпуска продукции.

«Становятся актуальными задачи, которые мы ставили до начала экономической войны. В том числе – поднятие нижней планки пособия по безработице. Этот вопрос крайне целесообразно рассмотреть», - подчеркнул он.

В ходе обсуждения были представлены и меры поддержки по другим направлениям. Например, в сфере ЖКХ речь идет об ограничении роста тарифов и отмене ряда штрафов для жителей, поддержке спроса в строительной отрасти и регулировании цен в ней. Шла речь и о поддержке образования, науки, экологии.

Также «Единая Россия» проработает с Правительством вопрос регулирования цен на ряд товаров. В том числе на продукты питания, детские товары, медикаменты, строительные материалы, бытовую химию, зоотовары и тд.

«Работа, которая ведется сегодня, это первоочередные меры. Санкции ужесточаются. Это экономическая война. И меры, которые предпринимаются, исходят из реальной ситуации», - подчеркнул в заключение Александр Жуков.

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