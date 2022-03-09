Кто на самом деле разбомбил детскую больницу в Мариуполе

Местные жители сообщают, что, выгнав весь персонал роддома №1 г.Мариуполь, ВСУ оборудовали в нем огневую позицию
ФЕЙК: Российская авиация разбомбила детскую больницу в Мариуполе
Телеграм-каналы сообщают о десятках жертв и пострадавших, которые оказались под обломками. Об этом же заявляет Зеленский, в истерике требуя от НАТО закрыть небо над Украиной.
НА САМОМ ДЕЛЕ: О том, что в этой больнице нет ни персонала, ни пациентов еще 8 марта сказал официальный представитель России при ООН Василий Небензя.
- Местные жители сообщают, что, выгнав весь персонал роддома №1 г.Мариуполь, ВСУ оборудовали в нем огневую позицию, - заявил он во время заседания.
Это же подтвердил в интервью «Ленте.ру», сын одной из сотрудниц роддома. По его словам, «в последние дни февраля в роддом, пришли люди в форме. Военные разогнали персонал, а в здании устроили огневые точки».
Более того, военные корреспонденты сообщают: «С момента начала военной операции этот мариупольский роддом заняли 2 роты 36 бригады морской пехоты, а всех пациентов и персонал выселили по другим объектам, а кого и вовсе домой».
Об этом же еще 5 марта говорило Минобороны: «по вошедшим в Мариуполь войскам ДНР боевики нацбатальонов "Азов" и "Айдар" ведут огонь с позиций в школах, больницах, роддомах и детсадах».
Теперь, нестыковки, которые видны невооруженным глазом по видео, которые появляются в сети:
1. Представляете, какое количество трупов и пострадавших было, если бы во двор действующей больницы прилетела авиабомба. И нет сомнений, что украинская сторона не применяла бы их все показать. Хотя бы как изо перевязывают или несут к скорой. Но где они?
2. Взрыв был во внутреннем дворе, но внутри нет следов крови даже пострадавших от стекла (есть только ведро с красной краской).
3. Заявляется, что в роддоме десятки погибших и пострадавших. Но к ним приезжает только одна машина скорой помощи (попала в кадр).
Может и сам взрыв в больнице - инсценировка со стороны Украины, чтобы в очередной раз очернить Российские войска?
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