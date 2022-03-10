В «Современнике» нашли замену Чулпан Хаматовой

Слухи об отъезде актрисы косвенно подтверждает Театр Нации, в репертуаре которого Чулпан занята гораздо больше, чем в родном «Современнике» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Если 46-летняя Чулпан Хаматова действительно переехала в Латвию, то её отъезд, похоже, был стремительный. В Театре «Современник», в штате которого служит актриса, уже подготовлен приказ: на её роль в спектакле «Враги. История любви» с марта (!) вводится другая актриса – Светлана Иванова (в приказе она под фамилией Файзиева, по мужу режиссеру Джанику Файзиеву). При этом по словам представителя театра Елены Волковой, руководство не знает об отъезде Чулпан Хаматовой, мол, она должна играть 15 и 16 марта...

Но скорее всего знают, что играть не будет, просто что-то же надо сказать журналистам.

На 17 апреля в афише «Современника» стоит спектакль «Утровечер», в котором Чулпан Хаматова читает стихи. У неё нет замены в этой постановке, без неё спектакль не состоится. Но билеты на него можно купить в кассе. Логика такая: когда еще этот апрель… Сколько воды утечет.

Слухи об отъезде актрисы косвенно подтверждает Театр Нации, в репертуаре которого Чулпан занята гораздо больше, чем в родном «Современнике». В Сети появилась информация, что в спектакле «Мастер и Маргарита» её заменит Марина Александрова. На самом деле, заменит актриса Наталья Ноздрина. «В ближайших спектаклях «Мастер и Маргарита» заглавную роль играет Наталья Ноздрина, - подтвердили нам в театре. - Администрация оставляет за собой право производить замену артистов без предварительного уведомления посетителей».

Не стоит в афише и спектакль «Горбачёв», где Хаматова играет без замены (в остальных постановках, в том числе в «Рассказах Шукшина», есть состав исполнителей).

- Не могу вам сказать, когда будет спектакль Горбачев, - ответила директор театра Мария Ревякина. - Все по обстоятельствам.

В обоих театрах тему Чулпан Хаматовой обсуждать не желают и отказываются комментировать её возможный отъезде.

По некоторым данным, уже несколько артистов покинули Россию. В связи с этим театры пересматривают репертуар и делают выводы, что весьма осложняет и без того неспокойную жизнь.