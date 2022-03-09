Карта спецоперации России на Украине: данные Минобороны за 9 марта 2022 года

Подводим итоги дня Фото: Александр КОЦ

За минувшие сутки группировка войск ЛНР продвинулась более чем на 2 километра и взяла под контроль населенные пункты Тошковка и Грачево, идут бои в Попасном.

За то же время подразделения Народной милиции ДНР, продвинулись более чем на 4 км. Противник оставил Сигнальное, Тарамчук, Трудовое, Еленов. Более половины территории республики под контролем центральной власти.

Публикуем карту спецоперации России на Украине на вечер 9 марта 2022 года Фото: Алексей СТЕФАНОВ

По данным Минобороны из строя выведены 90% военных аэродромов. Из 250 исправных боевых воздушных машин уничтожены 89 самолетов и 57 вертолетов, часть техники перелетела на территорию Румынии.

С начала операции уничтожено 2786 объектов военной инфраструктуры Украины. В том числе 953 танка и других бронемашин, 101 реактивная система залпового огня, 351 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 93 беспилотника.