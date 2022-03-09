Пропавшая Елена Яковлева раздавлена страшным горем в семье

Елена Яковлева Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

В семье Елены Яковлевой произошла большая трагедия. Умер папа актрисы. Из-за страшного горя звезда фильма "Интердевочка" не смогла сдержать эмоций. Актриса находится в отчаянии. При этом ранее стало известно, что звезда тяжело болеет.

Елена Яковлева больше месяца не появляется на публике. В начале февраля стало известно, что Елена Алексеевна больна. Это встревожило многомиллионную армию поклонников звезды. Сама она говорить о личном, не любит. Однако несколько часов назад нарушила молчание.

В семье артистки случилось страшное. Знаменитость от бессилия и горя буквально взвыла: "Дайте мне возможность похоронить моего отца!" Что стало причиной смерти Алексея Николаевича, любящая дочь не сказала.

К слову, 5 марта Елена Яковлева отметила 61-летие. Звезде пришлось перенести за свою жизнь немало испытаний. Однажды ей стало плохо прямо на сцене.

В больнице у нее обнаружили скрытую язву желудка, о чем артистка даже не подозревала. Врачи приняли решение оперировать, но прямо на операционном столе у Яковлевой остановилось сердце.

Медики буквально вернули ее с того света, но звезда до сих пор вспоминает, как словно летела по длинному тоннелю, в конце которого был виден слабый свет. "Меня тянуло к нему любопытство. Все эти ощущения трудно передать словами. Вскоре пришлось возвращаться. Я пришла в себя", - рассказывала знаменитость.