Россия
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-13°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Экономика10 марта 2022 4:01

Магазины, ушедшие из России, украли у клиентов миллиарды рублей с подарочных карт

Бренды отказываются отоваривать карты, на которых лежат депозиты с крупными суммами
Александр РОГОЗА
Александр РОГОЗА
По самым скромным оценкам некоторых экспертов, закрывшиеся западные компании через подарочные карты заблокировали несколько миллиардов рублей россиян

По самым скромным оценкам некоторых экспертов, закрывшиеся западные компании через подарочные карты заблокировали несколько миллиардов рублей россиян

Фото: Иван МАКЕЕВ

Тысячи россиян оказались невольными жертвами крупных сетевых магазинов одежды, которые приняли решение временно приостановить работу на российском рынке или вообще его покинули. Напомним, 2 марта объявила о своем решении свернуться в России шведская сеть H&M, 3 марта - испанская компания Mango и американский Nike, 5 марта - испанские же Zara и Bershka, 8-го - немецкий Adidas.

В соцсетях множество историй о том, как заграничные компании заблокировали крупные суммы на подарочных картах россиян.

- В конце февраля купил жене загодя подарок на 8 марта - подарочную карту в магазин Mango. Положил на нее 10 тысяч рублей. Думал побаловать супругу, - рассказывает kp.ru москвич Виктор Водяницкий. - Но 3 марта они объявили, что закрываются. Пришлось заранее признаться жене, какой подарок ей готовил. Приехали в Mango в ТЦ «Кунцево Плаза» (в этой сети реализовать подарочную карту можно лишь в конкретном магазине, где она была куплена, - Авт.), а там уже все было закрыто. И никто не объясняет, что с этими картами делать. Получается, они у нас эти деньги украли?!

«ЖДИТЕ ОТКРЫТИЯ МАГАЗИНОВ»

И таких историй в интернете - сотни. У кого-то таким образом оказались заблокированы 1-2 тысячи рублей, у кого-то - по 10-20 тысяч. По словам шокированных таким отношением клиентов, первые несколько дней справочные телефоны сетей то вообще не отвечали, то зависали на бесконечном автоответчике, который просил дождаться своей очереди…

В службу поддержки Mango нам удалось дозвониться с третьего раза.

- Всем держателям карт необходимо дождаться открытия магазинов, - сообщил диспетчер. - И тогда они смогут реализовать свою карту, выбрав подходящий товар.

- А когда вы откроетесь?

- Не могу знать. У нас бессрочная приостановка деятельности в России.

- Но деньги-то вы у людей уже взяли. Можно написать заявление о возврате денег, которые были заплачены за подарочные карты?

- Нет.

- А если вы никогда больше не откроетесь в России?

- Тогда к нам поступит другая информация и мы все разъясним.

Словом, реальных ответов, как будет разруливаться эта ситуация, у самих сетей нет. Некоторые компании у себя в соцсетях «утешали» пользователей тем, что сроки действия всех подарочных карт будут автоматически продлены на время простоя магазинов. Правда, народ все равно негодует: очевидно ведь, что даже если магазины в итоге все-таки запустятся, покупательная способность лежащих на картах депозитов может упасть в 1,5-2 раза.

КТО И КОГДА РЕШИТ ВОПРОС?

По самым скромным оценкам некоторых экспертов, закрывшиеся западные компании через подарочные карты заблокировали несколько миллиардов рублей россиян. Ну кто из нас не обжигался с презентом, который в итоге не подошел - аромат парфюма не тот, с размером худи не угадал. А так - вручил карту и человек купил себе то, что ему действительно нужно. И такой вариант в качестве подарка становился все более популярным.

- По итогам 2021 года весь российский рынок продаж подарочных карт (имеются в виду все отрасли, включая парфюмерию и проч., - Авт.) составлял порядка 6 млрд долларов. (То есть около 450 млрд рублей по курсу на декабрь 2021-го, - Авт.). Причем если смотреть динамику, с 2020 года их количество значительно возросло, - сообщил kp.ru первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

- Но что теперь делать держателям карт? Есть опасения, что деньги им в итоге никто так и не вернет.

- Вероятно, представители разных брендов не сумеют выработать единую политику по вопросу реализации подарочных карт в России. Если судить по мировому опыту, то самым распространенным вариантом решения этой проблемы был бы возврат средств. Но с учетом отключения от SWIFT это маловероятно.

По словам эксперта, есть вероятность, что магазины могут попытаться вернуть номиналы карт через бонусы в магазинах-партнерах, оставшихся в России. Либо - что более вероятно - большинство брендов продлит срок действия карт на неопределенное время.

- Скорее всего, этот вопрос будет решаться в течение двух-трех месяцев, когда политическая ситуация стабилизируется, - считает Павел Сигал. - Аннулирование карт без возврата средств также возможно, но для любого бренда это будут серьезные репутационные потери.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Будут шить то же самое, только в России, Турции и Киргизии»

Еще один популярный в соцсетях вопрос: если все эти зарубежные магазины одежды, которыми пользовались очень многие, окончательно уйдут с рынка, что же Россия носить будет?!

Многие эксперты считают, что проблема в этой отрасли если и возникнет, но ненадолго. Месяц-два понадобится предпринимателям, чтобы разработать новую логистику.

- Такое время - возможность заявить о себе на рынке для новых брендов, - рассказывает kp.ru руководитель консалтингового агентства NCG Company Кирилл Никитин. - Крупных не из стран ЕС, которые в России еще не представлены, и молодых российских. Не исключаю, что кто-то даже может попытаться делать что-то похожее на топовые модели ушедших компаний, взяв на вооружение какие-то особенности кроя и прочее. И да, многое из одежды действительно отшивается в Турции, хотя продается в фирменных магазинах известных брендов. В Турции ткани очень хорошего качества и недорогая для европейцев себестоимость работы. Но мне кажется, что часть российских производителей может наладить собственные производства здесь же, в России, либо использовать пошивные возможности Киргизии. (Тамошняя индустрия уже давно заточена на отшив одежды по заказам иностранных компаний, в том числе по одежде, которая приходит на российский рынок, - Авт.). Киргизия - это Таможенный союз, поэтому нет пошлин на ввоз продукции оттуда. Да и расходы на работу ниже. При этом ткани можно использовать те же, турецкие.

КАРТИНА ДНЯ