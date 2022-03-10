Магазины, ушедшие из России, украли у клиентов миллиарды рублей с подарочных карт

По самым скромным оценкам некоторых экспертов, закрывшиеся западные компании через подарочные карты заблокировали несколько миллиардов рублей россиян Фото: Иван МАКЕЕВ

Тысячи россиян оказались невольными жертвами крупных сетевых магазинов одежды, которые приняли решение временно приостановить работу на российском рынке или вообще его покинули. Напомним, 2 марта объявила о своем решении свернуться в России шведская сеть H&M, 3 марта - испанская компания Mango и американский Nike, 5 марта - испанские же Zara и Bershka, 8-го - немецкий Adidas.

В соцсетях множество историй о том, как заграничные компании заблокировали крупные суммы на подарочных картах россиян.

- В конце февраля купил жене загодя подарок на 8 марта - подарочную карту в магазин Mango. Положил на нее 10 тысяч рублей. Думал побаловать супругу, - рассказывает kp.ru москвич Виктор Водяницкий. - Но 3 марта они объявили, что закрываются. Пришлось заранее признаться жене, какой подарок ей готовил. Приехали в Mango в ТЦ «Кунцево Плаза» (в этой сети реализовать подарочную карту можно лишь в конкретном магазине, где она была куплена, - Авт.), а там уже все было закрыто. И никто не объясняет, что с этими картами делать. Получается, они у нас эти деньги украли?!

«ЖДИТЕ ОТКРЫТИЯ МАГАЗИНОВ»

И таких историй в интернете - сотни. У кого-то таким образом оказались заблокированы 1-2 тысячи рублей, у кого-то - по 10-20 тысяч. По словам шокированных таким отношением клиентов, первые несколько дней справочные телефоны сетей то вообще не отвечали, то зависали на бесконечном автоответчике, который просил дождаться своей очереди…

В службу поддержки Mango нам удалось дозвониться с третьего раза.

- Всем держателям карт необходимо дождаться открытия магазинов, - сообщил диспетчер. - И тогда они смогут реализовать свою карту, выбрав подходящий товар.

- А когда вы откроетесь?

- Не могу знать. У нас бессрочная приостановка деятельности в России.

- Но деньги-то вы у людей уже взяли. Можно написать заявление о возврате денег, которые были заплачены за подарочные карты?

- Нет.

- А если вы никогда больше не откроетесь в России?

- Тогда к нам поступит другая информация и мы все разъясним.

Словом, реальных ответов, как будет разруливаться эта ситуация, у самих сетей нет. Некоторые компании у себя в соцсетях «утешали» пользователей тем, что сроки действия всех подарочных карт будут автоматически продлены на время простоя магазинов. Правда, народ все равно негодует: очевидно ведь, что даже если магазины в итоге все-таки запустятся, покупательная способность лежащих на картах депозитов может упасть в 1,5-2 раза.

КТО И КОГДА РЕШИТ ВОПРОС?

По самым скромным оценкам некоторых экспертов, закрывшиеся западные компании через подарочные карты заблокировали несколько миллиардов рублей россиян. Ну кто из нас не обжигался с презентом, который в итоге не подошел - аромат парфюма не тот, с размером худи не угадал. А так - вручил карту и человек купил себе то, что ему действительно нужно. И такой вариант в качестве подарка становился все более популярным.

- По итогам 2021 года весь российский рынок продаж подарочных карт (имеются в виду все отрасли, включая парфюмерию и проч., - Авт.) составлял порядка 6 млрд долларов. (То есть около 450 млрд рублей по курсу на декабрь 2021-го, - Авт.). Причем если смотреть динамику, с 2020 года их количество значительно возросло, - сообщил kp.ru первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

- Но что теперь делать держателям карт? Есть опасения, что деньги им в итоге никто так и не вернет.

- Вероятно, представители разных брендов не сумеют выработать единую политику по вопросу реализации подарочных карт в России. Если судить по мировому опыту, то самым распространенным вариантом решения этой проблемы был бы возврат средств. Но с учетом отключения от SWIFT это маловероятно.

По словам эксперта, есть вероятность, что магазины могут попытаться вернуть номиналы карт через бонусы в магазинах-партнерах, оставшихся в России. Либо - что более вероятно - большинство брендов продлит срок действия карт на неопределенное время.

- Скорее всего, этот вопрос будет решаться в течение двух-трех месяцев, когда политическая ситуация стабилизируется, - считает Павел Сигал. - Аннулирование карт без возврата средств также возможно, но для любого бренда это будут серьезные репутационные потери.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Будут шить то же самое, только в России, Турции и Киргизии»

Еще один популярный в соцсетях вопрос: если все эти зарубежные магазины одежды, которыми пользовались очень многие, окончательно уйдут с рынка, что же Россия носить будет?!

Многие эксперты считают, что проблема в этой отрасли если и возникнет, но ненадолго. Месяц-два понадобится предпринимателям, чтобы разработать новую логистику.

- Такое время - возможность заявить о себе на рынке для новых брендов, - рассказывает kp.ru руководитель консалтингового агентства NCG Company Кирилл Никитин. - Крупных не из стран ЕС, которые в России еще не представлены, и молодых российских. Не исключаю, что кто-то даже может попытаться делать что-то похожее на топовые модели ушедших компаний, взяв на вооружение какие-то особенности кроя и прочее. И да, многое из одежды действительно отшивается в Турции, хотя продается в фирменных магазинах известных брендов. В Турции ткани очень хорошего качества и недорогая для европейцев себестоимость работы. Но мне кажется, что часть российских производителей может наладить собственные производства здесь же, в России, либо использовать пошивные возможности Киргизии. (Тамошняя индустрия уже давно заточена на отшив одежды по заказам иностранных компаний, в том числе по одежде, которая приходит на российский рынок, - Авт.). Киргизия - это Таможенный союз, поэтому нет пошлин на ввоз продукции оттуда. Да и расходы на работу ниже. При этом ткани можно использовать те же, турецкие.