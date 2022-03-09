Обнаружено еще одно пророчество Жириновского: Киев будут бомбить! И Варшаву, и Вильнюс...

Жириновского давно не слушали? Послушайте Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мало кто из политиков вообще рискует делать прогнозы (люди ведь все припомнят). Но еще меньше публичных деятелей могут похвастать тем, что их прогнозы сбываются.

А вот пророчества Владимира Жириновского — сбываются с ужасающей точностью.

Сразу после начала спецоперации на Украине многие вспомнили его выступление с трибуны Госдумы в декабре 2021 года.

- Вы почувствуете в 4 часа утра 22 февраля. Я хотел бы, чтобы 2022 год был мирным, но я люблю правду. Это будет год немирный. Это будет год, когда Россия снова станет великой страной. И все должны заткнуться и уважать нашу страну. Иначе они заткнут рот нам, сначала в Донбассе, а потом везде.

Ошибся лидер ЛДПР совсем чуть-чуть. Спецоперация на Украине началась в 5 утра 24 февраля...

И вот обнаружено новое пророчество Жириновского, которое он сделал еще ранее — в 2020 году, выступая на теле-шоу у Владимира Соловьева.

- Накопилось! - емко охарактеризовал политическую ситуацию лидер ЛДПР. - Локальные конфликты могут быть жестокими. Мы не будем бомбить Нью-Йорк. И Москву никто не будет бомбить. Но Киев будут бомбить! И Варшаву будут бомбить. И Вильнюс будут бомбить. К сожалению, и Карабах. Вот горячие точки, где будут погибать люди. После Сирии в другой арабской стране что-нибудь начнется. И Тайвань под угрозой. Эти малые территории — они будут полыхать, а мы с вами здесь будем выражать соболезнования.

Как видим, в Карабахе война уже произошла. А Киев сейчас если и не бомбят, то наносят точечные ракетные удары по военной инфраструктуре в городе и пригородах.

По Тайваню сейчас тоже масса тревожных прогнозов.

А вот Варшава и Вильнюс... Что ж, Жириновский, возможно, не ошибся и здесь. Через Польшу НАТО активно поставляет оружие Украине. И именно Польша заявила о готовности предоставить Украине старые советские истребители. Вопрос - откуда они будут взлетать?

Поэтому Варшаве неплохо было бы пересмотреть пророчество Жириновского.

Да и Вильнюсу, оттуда также идут поставки оружия в Киев и сыпятся оскорбления в адрес Москвы.

Жириновского давно не слушали? Послушайте.

Сейчас лидер ЛДПР лежит в ЦКБ с осложнениями после пневмонии. Разные источники говорят, что политик то ли подключен к ИВЛ, то ли введен в медикаментозную кому. Остается пожелать ему выздоровления.

Интересно будет посмотреть на Жириновского, когда он выйдет из ЦКБ и обнаружит, что его пророчества сбылись. Хотел ли он этого?