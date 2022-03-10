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Политика9 марта 2022 21:01

Военная спецоперация на Украине 10 марта 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 10 марта 2022 года
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Военная спецоперация на Украине 10 марта 2022: прямая онлайн-трансляция Фото:Минобороны РФ / ТАСС

Военная спецоперация на Украине 10 марта 2022: прямая онлайн-трансляция Фото:Минобороны РФ / ТАСС

Продолжается военная специальная операция по защите населения Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины, объявленная президентом России Владимиром Путиным.

Вооруженные силы России за период проведения спецоперации уничтожили 2 786 объектов военной инфраструктуры Украины. Российская сторона предложила десять гуманитарных коридоров, но власти Украины выдвинули абсурдные требования по их организации, таким образом нарушив обещание президента Владимира Зеленского сделать для того, чтобы гражданские могли беспрепятственно выйти из зоны боев.

В Минобороны заявляют об атаке украинскими националистами подстанции Чернобыльской АЭС и готовящихся провокациях с отравляющими веществами в Харькове. Националисты угрожают расправой жителям Украины, пытающимся покинуть страну.

Член конституционной комиссии Белоруссии Юрий Воскресенский заявляет, что четвертый раунд российско-украинских переговоров может состояться 10 или 11 марта 2022. В МИД РФ также сообщают, что переговоры руководителей российского и украинского внешнеполитических ведомств Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы состоятся 10 марта 2022 года в Турции.

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

00:04 США считают, что передача Киеву самолетов не изменит эффективность действий ВВС Украины.

Спецоперация на УкраинеУкраинский кризис: НовостиВоенная операция на Украине: последние новости