Военная спецоперация на Украине 10 марта 2022: прямая онлайн-трансляция Фото:Минобороны РФ / ТАСС

Продолжается военная специальная операция по защите населения Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины, объявленная президентом России Владимиром Путиным.

Вооруженные силы России за период проведения спецоперации уничтожили 2 786 объектов военной инфраструктуры Украины. Российская сторона предложила десять гуманитарных коридоров, но власти Украины выдвинули абсурдные требования по их организации, таким образом нарушив обещание президента Владимира Зеленского сделать для того, чтобы гражданские могли беспрепятственно выйти из зоны боев.

В Минобороны заявляют об атаке украинскими националистами подстанции Чернобыльской АЭС и готовящихся провокациях с отравляющими веществами в Харькове. Националисты угрожают расправой жителям Украины, пытающимся покинуть страну.

Член конституционной комиссии Белоруссии Юрий Воскресенский заявляет, что четвертый раунд российско-украинских переговоров может состояться 10 или 11 марта 2022. В МИД РФ также сообщают, что переговоры руководителей российского и украинского внешнеполитических ведомств Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы состоятся 10 марта 2022 года в Турции.

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

00:04 США считают, что передача Киеву самолетов не изменит эффективность действий ВВС Украины.